Arrebatador Carydis

Había enorme interés por volver a ver a Constantinos Carydis al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria después de la inmejorable impresión dejada en su debut la temporada pasada. Bajo el título de Mitologías – este año los hilos conductores están prendidos con alfileres – se presentaba un programa ecléctico con el débito de la música de Periklis Koukos, al parecer muy unido a Carydis y muy reconocido en Grecia, donde también ha ocupado y ocupa puestos institucionales relevantes relacionados con la música clásica. Su música tiene el mérito de ser entendible para el gran público, está bien hecha y su lenguaje no tiene ataduras, así como no transgrede. Esto no es malo, pero dados los recursos empleados y que en toda la temporada de la OFGC no hay programado ni un solo compositor canario, que aparezcan dos obras de Koukos en un solo programa me parece absolutamente criticable.

El Adagio para cuerdas, cuyo interés formal circular a través de un tema único, más amable que dramático, origina la suficiente tensión – que no atmósfera – para captar nuestra atención. La segunda obra interpretada de Koukos – Oda a Edipo – y estrenada este mismo año por Carydis tiene un poco de todo y mucho de nada, monócroma en su trabajo orquestal a pesar del gran contingente usado. Hecha en trazos disímiles y con poca inspiración, dado el lenguaje usado, muy de film de peplum, ni la implicación de Carydis ni la disciplinada ejecución de la orquesta elevan una música que es difícil de valorar en el siglo XXI en una sala de conciertos.

Lo mollar del programa venía en la primera parte con una Sinfonía Praga de Mozart de interpretación vertiginosa – quizá demasiado – bien trabajada en la articulación, de suficientes contrastes en la larga introducción y destacando Carydis la variedad de ideas que encierra el primer movimiento.

Discutible el tempo del Andante – marcado el 6/8 en dos – a veces algo borroso en los dibujos de la cuerda, aunque de estimable tensión no dejó respirar a la música. Excesivamente nervioso el Presto, donde el contraste se convirtió en sucesión de explosiones. La orquesta se implicó mucho y estuvo excelente aunque, dada la interpretación, el sonido general fue áspero.

El maestro Carydis hizo una versión de las Danzas de Galanta de Kodály más efectista que idiomática, de trazo grueso más que detallado en la raíz de esta música tan explícita en lo folklórico, arrebatada antes que misteriosa – frase de los violonchelos inicial – de tempi urgentes y poco incisivos y falta de gradación dinámica, o todo muy fuerte o muy piano.

Aunque la versión promovió el sonido acre de la cuerda y la falta de empaque sonoro, nuestra orquesta rindió a un nivel excelente por ductilidad y efusión, destacando los solistas de viento y, en especial, Radovan Cavallin al clarinete, un tocado por los dioses. En cuanto a Constantinos Carydis, que esperábamos más en esta segunda visita en el Olimpo, por lo avaro en la duración del programa y otras bondades, un buen bote de bálsamo.