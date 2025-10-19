OM Domínguez y Ale Acosta deslumbran en Santa Ana

El Festival Sonora 2025 celebró ayer su segunda jornada de conciertos en la Plaza de Santa Ana, un cartel artístico que tenía en la apertura dos propuestas musicales de cuño canario especialmente vinculadas al proyecto: el ganador de la edición de Sonora 2025, OM Domínguez & The Village Band; y el músico y productor lanzaroteño Ale Acosta, que regresaba al festival con su proyecto en solitario El porvenir (2024). En su segunda noche, el Festival Sonora apostó por estas dos bandas que representan distintos estilos de fusión, donde los mimbres e instrumentación tradicional de las Islas están muy presentes, y también por el rock alternativo o rock de barrio que defendieron los madrileños Alcalá Norte, también cabezas de cartel junto al grupo francés Rinôçérôse.

La apertura fue para OM Domínguez & The Village Band. El ganador del concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2025 cerraba un círculo en el cuarto concierto que celebró este año al abrigo de la marca Sonora. Despachó Domínguez el repertorio que defendió en sus últimos conciertos: Tierra, Nada, Crudo, Agua, Esto no es una canción —su tema más popular—, Familia, Libre, Reptil y Fuego, con la que se despidió de una actuación impresionante que lo posiciona definitivamente como uno de los artistas revelación de la temporada, «un artista que representa todo lo que es Sonora, por su calidad, compromiso y actitud», destacó el productor ejecutivo del festival, Santi Gutiérrez.

El lanzaroteño Ale Acosta, en formato trío y acompañado a las percusiones por Xerach Peñate y Ferran Samper, dio cuenta del potencial de su proyecto El Porvenir, un puente sonoro en el que se mezclan tradición y modernidad, lo antiguo y lo nuevo, con una mirada a la música popular y al paisaje de su isla natal, todo ello con un latido electrónico que empuja a la pista de baile. Un show mayúsculo con temas del calibre de Marfil, El Cerro y El Mar, La Plaza del Carmen, El Porvenir, La Ceniza, Famara, Las ganas, ¿A dónde vas niño? y Las Revoltosas, con una acogida de un público fiel que acudió a Santa Ana a escuchar entusiasmado su propuesta.

Tras la actuación de Ale Acosta, OM Domínguez recibió el premio como primer clasificado del concurso Sonora 2025 de manos del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, y los directores y productores de Sonora, Santi Gutiérrez y Juan Salan, respectivamente. La organización del certamen de bandas emergentes Sonora Las Palmas de Gran Canaria anunció además que el próximo 1 de diciembre se abre el plazo de inscripción de la convocatoria de 2026.

Pasadas las 22.30 horas, se presentó en Santa Ana el grupo madrileño Alcalá Norte, un grupo de barrio que se ha convertido en un fenómeno musical tras el lanzamiento de su disco de debut de título homónimo. Para terminar, sobre la medianoche, hacía lo propio el grupo francés Rinôçérôse en su regreso a la capital grancanaria y a Santa Ana con la gira de su último trabajo de estudio Psychôanalisis (2025), publicado en octubre pasado. En el concierto también sonaron clásicos de su repertorio como Le Mobilier y otros de su debut Installation Sonore (1999).