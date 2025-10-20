El cine como arma de combate

Conviene precisar, antes de entrar en materia, que Caja de Resistencia, la coproducción hispano-lusa que se presenta esta tarde en la Casa de Colón, no es, por fortuna, un documental al uso y que sus autores, los cineastas andaluces Concha Barquero Artés y Alejandro Alvarado Jódar, fueron siempre conscientes de la enorme repercusión política que tendría esta arriesgada y apasionante propuesta fílmica sobre nuestra memoria histórica desde el mismo momento en que eligieron los mimbres necesarios para convertir un deslavazado conjunto de imágenes de archivo y de fragmentos de viejos filmes independientes en un brillante calidoscopio sobre los difíciles inicios de la Transición española y la fuerte influencia que, durante ese periodo, ejerció la Revolución de los Claveles en la vecina Portugal como espejo de un mundo inmerso en una profunda e irreversible transformación política, insistentemente torpedeada por los sectores más involucionistas del ancien régime y por los restos de una censura que se negaba a desaparecer del todo.

Se trata, por tanto, de un filme cuya transversalidad dialoga abiertamente con el espectador sobre un episodio que contribuyó a resignificar nuestro país a la luz de la recién conquistada democracia y de los aires de libertad que agitaban por aquel entonces nuestras calles.

Precisamente, el caso Rocío (1980), un documental maldito firmado por el también cineasta andaluz Fernando Ruiz Vergara, que no solo se prohibió su exhibición en salas comerciales, sino que aún hoy, cuarenta y cinco años después, sigue sin ser autorizado su estreno, también forma parte del material que maneja Caja de Resistencia en su empeño por sacudir nuestro imaginario sobre la era más esperanzadora —y oscura a un mismo tiempo— de nuestra recién estrenada democracia.

Un acierto, sin duda, que no solo aporta luz y claridad al debate troncal sobre las flagrantes contradicciones políticas que arrastra nuestra Transición, sino que, además, contribuye a airear las vergüenzas, aún latentes, de actos tan ignominiosos como el secuestro judicial de una película que desvela, con muchísimo rigor, los ocultos entresijos que vertebran una de las fiestas religiosas más populares y canónicas de la España tramontana.

El recorrido de Caja de Resistencia, película que ha marcado sin duda un momento particularmente relevante en el desarrollo del género documental en España, maneja asimismo otros materiales, de valioso interés, que ayudan a explorar a fondo algunos aspectos de la era posfranquista tan insólitos como absolutamente insospechados.