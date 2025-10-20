'Bold', los rostros de la lucha contra el cáncer de mama

La cristalera del Cabildo de Gran Canaria se ha llenado de rostros que no esconden las huellas de la enfermedad, sino que las convierten en símbolos de fuerza. La exposición Bold, de la fotógrafa holandesa Caroline Sikkenk, abrió sus puertas el pasado 14 de octubre para rendir homenaje a mujeres que transitan o han transitado un cáncer de mama, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad.

La muestra, impulsada por la Fundación Carrera por la Vida, permanecerá abierta hasta el 27 de octubre y reúne retratos de mujeres de todo el mundo que posaron sin peluca, sin filtros y con una determinación que redefine la idea de belleza. «El título Bold nace de un juego de palabras entre bald (calva) y bold (valiente)», explicó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante la presentación. «Lo que aquí contemplamos no es la enfermedad, sino la afirmación de la vida», puntualizó.

Belleza sin artificios

Morales subrayó que las mujeres retratadas «han atravesado el cáncer de mama y han dejado de ocultar las huellas que las transforman en símbolos de vida y superación». En cada imagen, añadió, hay «fuerza, orgullo y determinación», y sobre todo «una reivindicación del derecho a sentirse plenas», expresó.

El presidente recordó que esta iniciativa pone en valor no solo la fortaleza individual, sino también la importancia de lo colectivo: «Lo público es insustituible en esta tarea. Solo una sociedad que cree en su servicio público puede garantizar que las pacientes se sientan acompañadas, seguras y atendidas con dignidad».

Visibilizar todo el año

La consejera de Política Social, Isabel Mena, insistió en que la visibilización no debe concentrarse en una sola fecha: «El domingo fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pero el resto de los 364 días también debemos trabajar para garantizar prevención, atención y apoyo social». Recordó que el Cabildo mantiene proyectos continuos junto a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y que «a la parte social debe acompañarla también la parte científica y sanitaria».

Exposición ‘Bold’, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. / José Carlos Guerra

De Londres a Gran Canaria

La presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, Brigitte Gypen; relató su propia experiencia: en 2004 fue diagnosticada de cáncer de mama y lo que comenzó como una caminata para dar visibilidad se ha convertido, 20 años después, en una red de proyectos que ha llegado a Nueva York, Londres y Portugal. «Todavía hay más de 35.000 mujeres diagnosticadas al año y 6.000 que mueren. Aún queda mucho por hacer», expresó.

La fundación recuerda también que el cáncer de mama no es solo una enfermedad femenina: «El 1,8% de los casos corresponde a hombres, y no debemos olvidarlo nunca». El proyecto Bold busca que nadie quede fuera del relato.

Retratar la valentía

En el acto también se recordó que muchas de las mujeres retratadas entraron a la sesión «tímidas y con miedo», pero salieron «más fuertes, más seguras y sintiéndose guapas». La artista Caroline Sikkenk concibió esta exposición para desmontar la idea de que la belleza desaparece con el cabello: «Aquí está la prueba de lo contrario», expresó Gypen.

La muestra podrá visitarse de forma gratuita en el Cabildo de Gran Canaria y forma parte de un proyecto internacional que une fotografía, salud pública y activismo social. Como recordó Morales, Bold «nos enseña a ver donde antes no queríamos mirar y a reconocer la fuerza en la vulnerabilidad».