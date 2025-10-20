Una magnética Ana Belén encandila a Canarias con su voz

La voz magnética de Ana Belén encandiló al público canario este fin de semana en su doblete por los escenarios del Auditorio Alfredo Kraus y el Palacio de Congresos de Fuerteventura.

En su vuelta a los escenarios como cantante, que presenta como parte de su gira Más D’Ana, la artista presentó un viaje musical por su amplio repertorio, que ha tejido a lo largo de su amplia carrera musical con canciones como Lia o Derroche y temas de su nuevo álbum Vengo con los ojos nuevos.

Ana Belén (Madrid, 1951) lleva más de cinco décadas dedicándose al arte, primero en forma de música, y luego como actriz de teatro, cine y televisión e incluso directora de la película Cómo ser mujer y no morir en el intento, con la que ganó un Premio Ondas, en 1991, a Mejor dirección. Con el cartel de «todo vendido», Ana Belén se recreó en sus grandes temas, como Que no hablen en mi nombre, Cómo pudiste hacerme esto a mí, Derroche o La puerta de Alcalá.

Además, la gira Más D’Ana viene con un tinte emotivo después de siete años sin que la madrileña se embarque en una gira oficial. Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Madrid y Sevilla son otras de las grandes ciudades en las que ya se ha disfrutado del espectáculo.

Cantautora galardonada con un Grammy Latino a la Excelencia Musical, su presencia en el ámbito artístico ha destacado por su polivalencia y su capacidad de reinventarse a lo largo de los años. Con décadas de éxitos ha conquistado al público y su versatilidad sobre los escenarios sigue siendo un sello distintivo.