La Oreja de Van Gogh debe retrasar la venta de entradas de su gira 2026 con Amaia Montero y lanza un comunicado explicando el motivo

La gira anunciada por La Oreja de Van Gogh para 2026 con Amaia Montero al frente ha tenido que afrontar un inesperado contratiempo: la venta de entradas, que estaba programada para arrancar a las 12:00 h de este lunes, ha sido retrasada hasta las 16:00 h, según ha explicado la propia banda en un comunicado oficial. El aplazamiento coincide con una caída masiva de servicios en la plataforma de Amazon Web Services (AWS), que ha provocado una interrupción global de múltiples sistemas.

En su comunicado, el grupo afirma que “debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas… hasta las 16:00 h de hoy. Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios. Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar. A las 16:00 h esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad.”

Fuentes del sector confirman también que el problema ha alcanzado a la plataforma de ventas Ticketmaster, que admitió una incidencia global justo minutos antes del arranque previsto de la venta. La cuenta oficial de la plataforma borró el mensaje de alerta poco después, aunque diversos medios recopilaron pantallazos que confirman la afectación.

La gira de la banda —que ya había despertado gran expectativa tras el anuncio del regreso de Amaia Montero y la salida temporal del guitarrista fundacional Pablo Benegas— debía iniciar el proceso de venta este lunes con precios que oscilaban entre los 45 y 72 euros, además de paquetes VIP de hasta 290 euros, según desvela El País.

A pesar del contratiempo técnico, la banda ha reiterado su compromiso con los fans y pide que “se mantenga la tranquilidad” antes de proceder con la adquisición de localidades. En próximas horas corroborarán si todo el sistema está operativo y asegurarán que la jornada de venta se desarrolle sin nuevos incidentes.