El sector audiovisual de Gran Canaria bate récord de rodajes y sus platós reciben a las grandes plataformas de streaming

La industria audiovisual muestra una tendencia al alza que parece no tocar techo. A falta de unos meses para finalizar el año, Gran Canaria registra 24 películas grabadas en interiores y exteriores, cifra que ya supera a los 22 rodajes del pasado año. Según el Cabildo de Gran Canaria, en la última semana rodaron en la isla cuatro producciones en simultáneo, un pronóstico de optimismo para los meses venideros, que auguran batir con creces la recaudación de 90 millones que el sector embolsó el pasado año.

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) concerta esta semana una misión empresarial con representantes de diez productoras internacionales, entre ellas Amazon MGM Studios, Crestmoore Place, Giant Films y MRP Matila Röhr Productions. El objetivo es convertirse en un destino "competitivo en Europa" y mostrar la capacidad técnica de la isla para conectar en un mismo hub audiovisual a las plataformas de streaming visitantes con empresas locales de servicios.

La visita

El recorrido incluye los Gran Canaria Studios, ubicados en el recinto ferial de Infecar, que se han convertido en la piedra angular del desarrollo audiovisual insular. El complejo alberga varios espacios adaptados a producciones de gran escala y un plató virtual de última generación, equipado con tecnología LED y sistemas de renderizado en tiempo real basados en Unreal Engine. Este recurso permite integrar escenarios digitales durante el rodaje, lo que reduce la necesidad de desplazamientos, abarata costes y amplía las posibilidades creativas.

Representantes de productoras de Estados Unidos visitan Gran Canaria / José Carlos Guerra

En menos de una década el volumen de rodajes en Gran Canaria se ha multiplicado. En 2016 se registraron solo seis películas, año en el que Vin Diesel y Elsa Pataky volaron por el Puente de Silva en Fast and Furious 6. Mientras, en 2024 la cifra ascendió a 15, un incremento equivale del 150 % en ocho años, que refleja la progresión sostenida como destino Canarywood, capaz de acoger a grandes estrellas como John Travolta y el reciente rodaje de Mareas negras o Jennifer López en el thriller La madre (2023).

Como escaparate de la infraestructura audiovisual, la Gran Canaria Film Comission mostró lo que estos días se rueda en el plató 2 de los Gran Canaria Studios de Infecar. Atraída por los incentivos fiscales del 20%, la productora Alcalá Producciones levanta un largometraje de calado internacional inspirado en la polémica ópera Last Days, que interpreta cómo pudieron ser los últimos días de Kurt Cobain, antes de que el líder de Nirvana se suicidase con 27 años.

Fundamentada en la película de culto de Gus Van Sant lanzada en 2005 con el mismo nombre, Alcalá Producciones ha llenado el espacio de 1.800 metros cuadrados de Infecar de un bosque que huele a serrín y una casa. José María González-Sinde, director de la productora madrileña, reseña que rodar una película que hibrida cine y ópera es particularmente dificil, ya que las voces se ruedan en directo. Prueba de ello son los instrumentos que figuran en la entrada a la nave.

En esta expedición empresarial organizada por la Gran Canaria Film Commission, integrada en la SPEGC, y que seguirá en los próximos días por Tenerife, viajan el productor ejecutivo de Crestmoore Place Productions, el productor SVP de UCP/UIS, además de varios productores independientes de Estados Unidos; el CEO de Celtic Entertainment Limited, y el director general de Giant Films Ltd de Gran Bretaña; el CEO de ATM Virtual, de Polonia; el CEO y productor de Wolfberry Film Company, y el productor y socio de MRP Matila Röhr Productions de Finlandia, entre otros.

De hecho, el espacio del plató virtual fue hace un mes el entorno de trabajo Samuel L. Jackson, protagonista de The Beast, un thriller internacional que rodó en Gran Canaria valiéndose de la tecnología de pantallas XR, la misma que se empleó en La sociedad de la nieve (2023), o The Batman (2022). El actor de Hollywood interpreta al presidente de los Estados Unidos y toda la acción se concentra dentro de un coche institucional. Aunque de esta producción que filmó en el entorno en 360 grados de Infecar queda más bien poco, ya que en los próximos días comenzará a grabarse una nueva producción de EE.UU.

"Es importante recibir a estas diez productoras internacionales para darles a conocer nuestro proyecto y entren en contacto con las empresas locales", aseguró la consejera de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.