Unos 18 artistas de renombre unen sus voces por Barrios Orquestados

Artistas reconocidos como Los Gofiones, Efecto Pasillo, Arístides Moreno y Domingo ‘El Colorao’, entre otros, compartirán escenario en dos galas benéficas para respaldar el proyecto social Barrios Orquestados, que atesora más de una década ofreciendo educación musical gratuita a niños, niñas y familias en barrios periféricos del Archipiélago.

Dos noches únicas este mes de octubre: el miércoles 29 en el Auditorio Alfredo Kraus, con la participación de Los Gofiones, Efecto Pasillo, Arístides Moreno, Los Coquillos, Said Muti, Yeray Rodríguez, Germán López, Delia Santana y Piedra Pómez en una gala benéfica sin precedentes gracias a la colaboración de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Cajasiete.

Un día después, el jueves 30, el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogerá a grandes referentes del panorama insular como Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, Fajardo, Tabajoste, Ayla Rodríguez, la Agrupación Folclórica de Tetir, Tababaire, Gara Alemán, Silvestre Ramírez, Misael Jordán y la Agrupación Folclórica La Oliva. Con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura.

Iván Torres, vocalista de Efecto Pasillo, subrayó la importancia de esta cita solidaria y la necesidad de garantizar la continuidad del proyecto: «Sería necesario meterlo dentro de una burbuja para que, independientemente de las instituciones que estén al cargo, siempre siga funcionando». En la misma línea, Pepe Afonso, presidente de Los Gofiones, aseguró que «Barrios Orquestados es fundamental para la integración social que tanta falta hace en los barrios».

«Cantantes, cantautores, grupos folclóricos, grupos de música tradicional, pero también cómicos, humoristas, monologuistas, de alguna manera son una enorme representación de nuestra comunidad canaria», explica José Brito, director del proyecto, «se trata de una cita histórica para la música canaria, nunca antes se había logrado reunir a intérpretes y grupos de este calibre en torno a una misma causa social». «La familia que hace música unida, permanece unida, y eso nos hace más grandes», sentenció el timplista majorero Domingo ‘El Colorao’.

Bajo el lema Barrios Orquestados es Canarias, Canarias es Barrios Orquestados, ambas citas buscan reforzar el vínculo del proyecto con la sociedad canaria y abrir nuevas vías de financiación que garanticen su continuidad a largo plazo, reduciendo su dependencia de subvenciones y ayudas público-privadas. Barrios Orquestados cuenta con 14 orquestas y 10 coros en barrios periféricos del archipiélago, un total de 600 niños, niñas y sus familiares reciben formación musical gratuita y el préstamo del instrumento.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la web del Auditorio Alfredo Kraus (30 euros) y del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (20 euros).