Las jornadas 'Buñuel galdosiano' analizan la influencia de Galdós en Buñuel en la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid se convierte este octubre en escenario de profundas reflexiones en torno a dos grandes referentes de la cultura hispánica, Luis Buñuel y Benito Pérez Galdós.

Bajo el título “Buñuel galdosiano”, las jornadas interdisciplinarias exploran la influencia mutua entre el cineasta aragonés y el escritor canario, en un encuentro que coincide además con la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Buñuel.

Una iniciativa académica con mirada internacional

Las jornadas, dirigidas por el profesor Jorge Latorre, constituyen un espacio de análisis y homenaje a la figura de Buñuel y su reconocida deuda intelectual con Galdós.

El acto de apertura contará con la conferencia inaugural a cargo de Luis Roca, director del documental Benito Pérez Buñuel, y Marta de Santa Ana, productora de la película. Esta producción canaria, que ha cosechado premios y reconocimientos internacionales, ha logrado consolidarse como una referencia en el estudio de las conexiones entre ambos creadores.

La película documental 'Benito Pérez Buñuel' como eje central

El documental Benito Pérez Buñuel no solo es objeto de estudio en las jornadas, sino que sirve como hilo conductor para profundizar en la relación artística entre Galdós y Buñuel.

La obra, que se proyectará al final de la jornada con la presencia de sus autores, evidencia cómo la literatura galdosiana influyó decisivamente en el cine buñueliano, especialmente en películas como “Nazarín” y “Tristana”, y en pasajes de “Viridiana”, máxima expresión del surrealismo español.

Programa: conferencias y mesas redondas

El 23 de octubre, la jornada “Buñuel galdosiano” comienza con la conferencia inaugural: La gran deuda galdosiana reconocida por Buñuel y la experiencia de dirigir una película de investigación sobre ambos genios, por Luis Roca y Marta de Santa Ana.

El programa incorpora mesas redondas que abordan distintos aspectos temáticos:

“ Galdós y Buñuel, literatura y cine ”, que analizará las representaciones de la pobreza a través de las ponencias:

”, que analizará las representaciones de la pobreza a través de las ponencias: “La Misericordia de Galdós y Los olvidados de Buñuel: las imágenes de la pobreza”, por Olexandr Pronkevich (Universidad Católica de Ucrania).

“Tristana y otras mujeres galdosianas”, por Araceli Rodríguez (URJC).

“Lo cinematográfico en Galdós”, por Assunta Polizzi (Università degli Studi di Palermo, Italia).

“El silencio de Dios en Galdós y Buñuel”, que explora el tratamiento de la espiritualidad y la ausencia divina en la obra de ambos autores, con la intervención de los profesores Carlos Tejeda y José Bernardo (URJC), junto al cineasta Luis Roca.

Homenaje a Yolanda Arencibia

La jornada reserva un espacio de homenaje a Yolanda Arencibia (1939-2025), recientemente fallecida y considerada una de las mayores expertas mundiales en la obra de Benito Pérez Galdós. Arencibia, catedrática y madre del director del documental, ha dejado una huella imborrable en el campo del galdosismo, reconocido internacionalmente.

Proyección y debate académico

Como colofón de la jornada, se ha programado la proyección del documental Benito Pérez Buñuel, seguida de un espacio de diálogo entre los asistentes y sus creadores.

Se reconoce así el valor del cine como herramienta para la divulgación y el análisis interdisciplinar, considerando esta película pionera a nivel nacional y con amplia trayectoria internacional, desde Estados Unidos hasta China y América Latina.

Tres premios internacionales

Benito Pérez Buñuel es la primera película documental producida en Canarias con distribución en salas comerciales españolas, en 17 ciudades y 21 pantallas. Cuenta con el apoyo de tres televisiones públicas, Radio Televisión Española, Televisión Canaria y Telemadrid. Benito Pérez Buñuel ha obtenido tres premios internacionales: el Premio del Público del 36 Festival de Cine Europeo de Lima; el Premio de la Crítica en el 17 Festival de Cine Documental de Uruguay y la Mención de Honor en el 40 Festival de Cine de Bogotá.

Fuera de España, ha tenido proyecciones especiales en Estados Unidos (Los Ángeles y Albuquerque), Argentina (Buenos Aires, Rosario y Córdoba), Ucrania (Leópolis), China (Pekín), Filipinas (Manila) y Perú (Lima, Cusco y Arequipa), Uruguay (Montevideo y Piriápolis) y Colombia (Bogotá). La película es también el primer largometraje producido en Canarias por una mujer productora en solitario. Y el primero que se exhibe en todos los municipios de Gran Canaria, con la iniciativa “Predicar Galdós”, actualmente en marcha.

Apoyos

El filme ha sido apoyado para su financiación por el Acción Cultural Española del Gobierno de España, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamientos de Madrid y Calanda, Crea SGR, Fundación Mapfre y Diputación de Teruel. Han comprado sus derechos Radio Televisión Española, Telemadrid y Televisión Canaria.

El Senado de España, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, Filmoteca Española, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Filmoteca de Valencia, Video Mercury Films, LUK Internacional, Patronato de Turismo de Gran Canaria, La Provincia/Editorial Prensa Ibérica, Asociación Barrio y Cultura I+D de Schamann, Club Natación Metropole y Real Club Náutico de Gran Canaria también han colaborado durante la producción.

Entre las entidades que la apoyaron durante su desarrollo figuran el Instituto Cervantes, la Sociedad General de Autores de España (SGAE), la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMMAC), Centro Buñuel Calanda, Casa Museo Pérez Galdós, Cátedra Pérez Galdós de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.