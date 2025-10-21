The Supersuckers trae «el mejor rock» a Canarias

La banda estadounidense The Supersuckers, autoproclamados como «el mejor grupo de rock del mundo», recala en Canarias en los albores del año próximo con una doble cita en el Teatro El Sauzal, en Tenerife; y el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en Telde, Gran Canaria, los días 23 y 24 de enero de 2026, respectivamente.

La formación debuta en Canarias de la mano de Salán Producciones en el marco de una extensa gira que recorrerá España de punta a punta para desgranar en directo su nuevo disco, Liquor, Women, Drugs & Killing, publicado el pasado 3 de octubre de 2025.

Formada en Arizona a finales de la década de los 80, la banda The Supersuckers se distingue en la escena musical rockera por su actitud irreverente y sus directos enérgicos y salvajes. Su discografía, forjada a lo largo de más de tres décadas en el terreno del rock puro con influencias del punk, el garage o el country, incluye títulos emblemáticos del género como Must’ve Been High (1997), The Evil Powers of Rock ’n’ Roll (1999) o Get the Hell (2024).

Sábado 24 de enero de 2026 Lugar: Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde Hora: 20.30 horas

La banda está liderada por el carismático músico Eddie Spaghetti y actualmente completan la alineación los instrumentistas Edward Carlyle Daly III, ‘Metal’ Marty Chandler (guitarra) y Christopher ‘Chango’ von Streicher (batería).

Por lo pronto, las fechas de su gira española se circunscriben al mes de enero, desde el miércoles 21 con su despegue en la sala Bóveda de Barcelona y su cierre el día 31 en el Helldorado, en Vitoria.

Su aterrizaje en Canarias engrosa una potente programación rockera en el último año bajo el citado sello grancanario, que ha impulsado la presencia de formaciones internacionales en las Islas como los australianos Wolfmother, el polifacético músico Hugo Race o la mallorquina Maika Makovski, el próximo fin de semana.