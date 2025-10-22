Alicia Llarena a través del espejo: el Día de las Escritoras 2025 distingue a una autora y académica fundamental de las letras canarias

En el País de las Maravillas de Alicia Llarena (Mogán, 1964), la semilla fue siempre la palabra. Pero sucede que «a veces no vienen solas las palabras / hay que ir a buscarlas / a la cumbre / revolver la pinocha / fajarse en la sequía / caminar descalza en el mar de lava», escribió en Las palabras importantes (Ediciones La Palma, 2022).

Y como un borgeano jardín de senderos que se bifurcan, Alicia Llarena abrió múltiples caminos a través de las palabras: en los territorios de la poesía, el relato, la crítica literaria y el ensayo; como profesora, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); y como investigadora, que puso en el mapa de la literatura internacional el legado de Mercedes Pinto. «Y así fue surgiendo el País de las Maravillas: poquito a poco, y una a una, el mosaico de sus extrañas aventuras», escribió Lewis Carroll en 1865.

Pero la tarde de ayer consistió en recoger lo que las palabras traen de vuelta, como en la segunda parte que Carroll tituló A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. «Imagínate que el espejo se hace blando como una gasa y lo podemos atravesar», comienza esta edición de 1871. Al otro lado del espejo, Alicia encuentra el reflejo de su siembra: palabras de amor y de gratitud. Palabras que no vienen solas y que ayer le tocó recoger.

Alicia Llarena se erige este año en la protagonista del Día de las Escritoras 2025, designada por el Gobierno de Canarias a través de la viceconsejería de Cultura, que celebró este miércoles 22 de octubre un emotivo acto en homenaje a su destacada trayectoria en el Teatro Guiniguada. «Como escritora uso metáforas, paradojas y otras figuras retóricas para expresar mi agradecimiento con algunas hipérboles que, seguramente, se quedarán cortas», manifestó Llarena durante su intervención. «Porque corresponder a un reconocimiento como este me deja sin palabras, a mí, que tanto las he mimado y apreciado desde que empecé a garabatear letras en los lejanísimos años del parvulario».

De izq., a dcha., Migdalia Machín y Alicia Llarena. / Photo by:Ana Belen Dominguez

El acto contó con la presencia de Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, quién leyó una semblanza de la autora y le hizo entrega de un diploma distintivo; así como de Horario Umpiérrez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, y escritores como Berbel, Chicha Reina, Teca Barreiro, Luis León Barreto o Jonathan Allen. Este último, compañero de aulas y de letras, brindó un emotivo discurso en el que recorrió los senderos académicos, literarios y personales de Llarena, donde destacó que la homenajeada «simboliza no solo nuestra cultura, sino lo mejor de nuestra cultura», consagrada como una de las académicas más importantes en el campo de los estudios hispanoamericanos, con uno de los más nutridos currículos de la Facultad de Filología de la ULPGC y rescatadora de la memoria literaria de Mercedes Pinto», amén de una valiosísima obra poética y ensayística.

Esta jornada conmemorativa, que se celebra en España desde octubre de 2016 con el objetivo de recuperar y visibilizar el legado de las escritoras históricamente excluidas del canon literario, culminó con un recorrido músico-teatral por la obra literaria de Llarena a cargo de la actriz Niria Ro y el músico Yul Ballesteros, bajo la dirección de Nacho Cabrera. Una tarde que permanecerá como «fauna para el recuerdo», parafraseando su primer poemario de 1997, en la memoria literaria de Las Palmas de Gran Canaria, que la distinguió este mismo año como Hija Adoptiva, porque Alicia hace de esta ciudad un Macondo de estirpes condenadas a cien años de palabras importantes.