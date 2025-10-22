La grancanaria Aldara lanza ‘Q PKO’, un single que marca un nuevo giro en su carrera musical
El tema de la cantante, ganadora del LPA Emer-gente en 2025, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de octubre
La cantante y compositora grancanaria Aldara continúa aportando frescura y diversidad a la escena musical del archipiélago con su último single, ‘Q PKO’ (Qué pecao).
El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de octubre y supone un paso más en la transformación artística que la intérprete grancanaria anticipó para este año.
Desde el anuncio de un cambio de dirección en su estilo, Aldara no ha dejado de experimentar nuevas sonoridades. En este sencillo, la artista fusiona con naturalidad elementos de pop, electrónica, ritmos urbanos y latin, logrando un resultado actual, bailable y distinto a sus trabajos previos. Según explica la propia cantante, "‘Q PKO’ es la banda sonora de las noches de club, la diversión y la emoción de una historia platónica, esa atracción imposible que todos hemos sentido alguna vez".
Versatilidad, premios y consolidación artística
Aldara no es ajena al reconocimiento en el panorama musical canario. En 2025 fue ganadora del LPA Emer-gente, certamen vinculado al LPA Beer & Music Festival, y en 2021 fue distinguida en los Premios Canarios de la Música como Mejor Canción del Año por ‘Pura Babel’. Entre sus éxitos anteriores destacan los sencillos ‘Pura Babel’, ‘Soy’, ‘Tu jardín’ y su EP ‘MalaVida’. Además, la artista ha ampliado su repertorio con canciones como ‘A manos abiertas’, ‘La Desaparecida’, la reedición de ‘Lo Admito’, ‘Reina Burka’ y ‘Rumbo al Pari’, su reciente publicación antes de este lanzamiento.
Un trabajo visual propio y accesible en plataformas
Además del single, el lanzamiento se acompaña de un videoclip oficial dirigido por la propia Aldara, disponible desde el 23 de octubre en su canal de YouTube AldaraMusica. El vídeo ofrece una propuesta visual que refuerza la narrativa y personalidad de la canción, demostrando la implicación de la artista en todos los aspectos creativos de su proyecto.
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado