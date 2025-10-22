La grancanaria Aldara lanza ‘Q PKO’, un single que marca un nuevo giro en su carrera musical

La cantante y compositora grancanaria Aldara continúa aportando frescura y diversidad a la escena musical del archipiélago con su último single, ‘Q PKO’ (Qué pecao).

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de octubre y supone un paso más en la transformación artística que la intérprete grancanaria anticipó para este año.

Desde el anuncio de un cambio de dirección en su estilo, Aldara no ha dejado de experimentar nuevas sonoridades. En este sencillo, la artista fusiona con naturalidad elementos de pop, electrónica, ritmos urbanos y latin, logrando un resultado actual, bailable y distinto a sus trabajos previos. Según explica la propia cantante, "‘Q PKO’ es la banda sonora de las noches de club, la diversión y la emoción de una historia platónica, esa atracción imposible que todos hemos sentido alguna vez".

Versatilidad, premios y consolidación artística

Aldara no es ajena al reconocimiento en el panorama musical canario. En 2025 fue ganadora del LPA Emer-gente, certamen vinculado al LPA Beer & Music Festival, y en 2021 fue distinguida en los Premios Canarios de la Música como Mejor Canción del Año por ‘Pura Babel’. Entre sus éxitos anteriores destacan los sencillos ‘Pura Babel’, ‘Soy’, ‘Tu jardín’ y su EP ‘MalaVida’. Además, la artista ha ampliado su repertorio con canciones como ‘A manos abiertas’, ‘La Desaparecida’, la reedición de ‘Lo Admito’, ‘Reina Burka’ y ‘Rumbo al Pari’, su reciente publicación antes de este lanzamiento.

Un trabajo visual propio y accesible en plataformas

Además del single, el lanzamiento se acompaña de un videoclip oficial dirigido por la propia Aldara, disponible desde el 23 de octubre en su canal de YouTube AldaraMusica. El vídeo ofrece una propuesta visual que refuerza la narrativa y personalidad de la canción, demostrando la implicación de la artista en todos los aspectos creativos de su proyecto.