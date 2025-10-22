Javier Durán, de LA PROVINCIA, descubre el lado civil de Alonso Quesada
La vida civil de Rafael Romero, conocido como Alonso Quesada, uno de los máximos representantes del modernismo y posmodernismo español, centró una de las ponencias de las jornadas Estudios modernistas: entre Rafael Romero y Alonso Quesada, en la Casa-Museo Tomás Morales, en Moya, que este miércoles contó con Javier Durán, redactor jefe de LA PROVINCIA, y Santiago J. Henríquez [en la imagen]. Durán trazó un recorrido sobre la relación del célebre poeta con su ciudad natal, donde desempeñó un papel muy activo.
