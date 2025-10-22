Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Durán, de LA PROVINCIA, descubre el lado civil de Alonso Quesada

La vida civil de Rafael Romero, conocido como Alonso Quesada, uno de los máximos representantes del modernismo y posmodernismo español, centró una de las ponencias de las jornadas Estudios modernistas: entre Rafael Romero y Alonso Quesada, en la Casa-Museo Tomás Morales, en Moya, que este miércoles contó con Javier Durán, redactor jefe de LA PROVINCIA, y Santiago J. Henríquez [en la imagen]. Durán trazó un recorrido sobre la relación del célebre poeta con su ciudad natal, donde desempeñó un papel muy activo.

Javier Durán, de LA PROVINCIA, descubre el lado civil de Alonso Quesada

Javier Durán, de LA PROVINCIA, descubre el lado civil de Alonso Quesada

