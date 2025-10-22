Teresa Correa lleva al Thyssen ‘Herida de espejo con tijera’

La artista visual Teresa Correa convierte el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en un espacio de resistencia con Herida de espejo con tijera, una performance inspirada en el cuadro Mujer ante el espejo, de Paul Delvaux, organizada en el marco de la Semana Internacional del Cáncer de Mama.

La artista grancanaria y superviviente de cáncer irrumpió ayer en las salas de la colección permanente para cuestionar el canon estético y ético que domina los museos occidentales con el objetivo de reivindicar la presencia de cuerpos diversos, marcados por la enfermedad y la diferencia, según explicó en una conversación con Efeminista.

En este diálogo «crítico y visceral» con la obra de Delvaux, Correa recordó la importancia de erigir un «frente común» ante los estigmas del cáncer de mama. «Sé que mis compañeras han tenido el arrojo de verter ese pudor que nos acompaña a las mujeres que hemos pasado por masectomías y cicatrices», recordó.

En el centro de la sala, Correa se situó de espaldas al público frente a la obra de Delvaux, vestida con papel de conservación, el mismo que protege las obras de arte del museo y, durante la acción, cortó lentamente su vestido con unas tijeras, un gesto que persigue transformar la herida personal en un símbolo colectivo.

«La tijera, instrumento médico en mi propio proceso de supervivencia, se convierte en herramienta de subversión», dijo la artista a Efeminista. El cuadro, donde la figura femenina desnuda parece incapaz de aferrarse a su propio reflejo, es el punto de partida para una acción que rompe esa distancia: el espejo devuelve la mirada, cuestiona a la mujer que tiene frente a él.

De esta forma, frente a la pintura que muestra un cuerpo sin heridas, la creadora propone uno que se transforma, que se expone y se asume en su vulnerabilidad. El vestido de papel, frágil y efímero, simboliza la protección que se desgarra, la piel que se reconstruye.

Correa estuvo acompañada por mujeres de la asociación IN, que reivindican la visibilidad de las corporalidades no normativas. Juntas ocuparon una escena en la que mastectomías, cicatrices y diferencias físicas conviven y se convirtieron en parte del relato visual del museo.

Este gesto colectivo propone una reapropiación simbólica del patrimonio, transformando un lugar de contemplación en un lugar de presencia. «Lo que hacemos es cortar el silencio. Nuestros cuerpos no piden permiso, reclaman existencia», afirmó.

La artista entiende la performance como un proceso de acompañamiento, donde la herida deja de ser signo de dolor para convertirse en punto de encuentro entre quienes han atravesado experiencias similares.

La herida como denuncia

La obra también ha querido dialogar con la actualidad sanitaria. De hecho, Correa apostó por vincular Herida de espejo con tijera con los retrasos registrados en los programas de cribado de cáncer de mama que han afectado a miles de mujeres en Andalucía y provocado demoras en diagnósticos y tratamientos.

Más allá del contexto médico, la performance denuncia la tiranía de la perfección corporal, un modelo de belleza que homogeniza y patologiza la diferencia. Frente a esa norma, la escenificación propuso la diversidad como libertad.

La artista defendió que la enfermedad no define a quien atraviesa, sino que forma parte de la experiencia vital. Su cuerpo, marcado por la mastectomía y las secuelas del tratamiento, se convierte en una herramienta de creación y reflexión. «El cáncer deja secuelas para toda la vida, pero eso también forma parte de mí. No me impide vivir ni crear. Hoy los cuerpos no normativos hemos ocupado este lugar», afirmó. Su mirada rehúye la narrativa del dolor para situarse en la aceptación: la herida no como límite, sino como territorio desde el que seguir haciendo arte y pensamiento.