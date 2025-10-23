Festival Internacional de Teatro
'Barbados en 2022', la obra que se reescribe cada 5 años, llega a Badajoz
El director y guionista Pablo Remón presenta en el López de Ayala la historia de una pareja con humor y mirada crítica
La compañía madrileña Kamikaze, en coproducción con el Centro Cultural Condeduque, presenta este viernes en el Festival Internacional de Teatro de Badajoz la obra ‘Barbados en 2022’, dirigida y escrita por Pablo Remón y protagonizada por Fernanda Orazi y Emilio Tomé.
El montaje explora, pasando por el característico humor y mirada crítica del director, las relaciones personales y las tensiones del presente. A través de un juego teatral que mezcla lo íntimo y lo social, plantea preguntas sobre la memoria, los vínculos y la manera en que las personas construyen sus historias.
Dos actores narran la historia de una pareja. A veces, se ponen de acuerdo: lo hacen con humor, con extrañeza, con gozo. Juegan. Otras veces, se contradicen, inventan, oscurecen, mienten. A veces, son la pareja; otras, no. Ellos son, a su vez, otra pareja. Con su parte de combate, con su parte de aventura, con su parte de amor.
El dramaturgo, guionista de cine y director Pablo Remón mira hacia atrás para tomar impulso. Hace un tiempo decidió reescribir cada cinco años un texto, del que ya se estrenó la primera escritura, la original. Tiene el mismo punto de partida y la ejecutan los mismos actores. Fernanda Orazi y Emilio Tomé, son los mismos cinco años después. Lo que se estrenó en el Pavón Teatro Kamikaze en 2017, que se llamó ‘Barbados’, no es lo mismo que esto que ahora se va a llamar ‘Barbados en 2022’. La razón de esta apuesta utópica, la de reescribir la obra cada cinco años hasta que ya no se pueda hacer, es «hacerla permanecer siempre viva», según su autor.
La función comenzará a las 21.00 horas en el teatro López de Ayala y entrada general tiene un precio de 15 euros (10 euros para colectivos con descuento: carné joven, pensionistas, desempleados, y miembros de Fatex y Uapex).
