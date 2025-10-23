Juan Francisco Fuentes Aragonés, Premio Nacional de Historia por 'Bienvenido, Míster Chaplin'

Juan Francisco Fuentes Aragonés (Barcelona, 1955) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2025 por su obra ‘Bienvenido, Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras’ (Taurus).

El jurado del premio, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, ha distinguido el trabajo por "ser una obra que con una narrativa ágil y brillante consigue exponer ideas contundentes y complejas al analizar la penetración en España de la cultura de masas norteamericana en el primer tercio del siglo XX".

Asimismo, el jurado ha señalado que el autor "traza de manera inteligente y profusamente documentada la historia sociocultural de nuestro país en la época de entreguerras desde una perspectiva novedosa al mostrar, y demostrar, que la sociedad española de ese momento estaba abierta a la modernidad que llegaba especialmente de Estados Unidos".

Y ha considerado que proporciona "una visión moderna de nuestro pasado y cómo se integraron las nuevas formas de ocio y entretenimiento, así como la fascinación que en todo ello ejerció, desde el cine hasta los rascacielos pasando por el jazz".

Especializado en historia contemporánea y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, los principales temas de investigación de Fuentes son el socialismo español, la transición democrática y la historia de los conceptos y los símbolos políticos en el mundo contemporáneo.

Es autor de otras obras como ‘Adolfo Suárez. Biografía política’ (2011); ‘Con el Rey y contra el Rey: Los socialistas y la Monarquía’ (2016); ‘Totalitarianisms: The Closed Society and its Friends’ (2019); o ‘La generación perdida: Una encuesta sobre la juventud de 1929’ (2022).

En colaboración con Javier Fernández Sebastián ha escrito ‘Historia del periodismo español’ y codirigido el ‘Diccionario político y social del siglo XX español’.

En noviembre del año pasado ingresó en la Real Academia de Historia para cubrir la vacante de la medalla 34, que ocupaba el fallecido Miguel Artola Gallego, con discurso titulado 'Numancia errante: la idea de España en el exilio republicano'.

El Premio Nacional de Historia de España reconoció en su pasada edición a Javier Moreno Luzón, uniéndose a una lista de galardonados entre quienes se encuentran Encarnación Lemus, Ofelia Rey Castelao, Antonio José Díaz Rodríguez, Fernando del Rey Reguillo, Anna Caballé, Santiago Muñoz Machado o Carmen Sanz Ayán, entre otros.