La nueva película que Pedro Almodóvar rodó en Canarias, 'Amarga Navidad', ya tiene fecha de estreno: llega a los cines este día

La nueva película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, se estrenará en cines el 20 de marzo de 2026, tras un rodaje que se ha desarrollado entre principios de junio y mediados de agosto entre Madrid y Lanzarote.

La empresa de medición de audiencias ComscoreMoviesSpain ha informado este jueves con fuentes de Warner Bros Spain de la fecha de estreno de la película, que supone la vuelta al castellano de Almodóvar tras 'La habitación de al lado', con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado.

Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la genuina 'chica Almodóvar' Rossy de Palma.

Reparto de 'Amarga Navidad'

Bárbara Lennie apareció en 'La piel que habito' (2011), el argentino Leonardo Sbaraglia en 'Dolor y Gloria' (2019), Victoria Luengo trabajó en 'La habitación de al lado' (2024) y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit se pusieron a las órdenes del director manchego en 'Madres Paralelas' (2021).

Se estrenan en este universo Patrick Criado y Quim Gutiérrez, aunque este último trabajó en 'Mentiras pasajeras', una serie producida por El Deseo.

La trama de la película

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de 'Amarga Navidad' gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.