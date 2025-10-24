"Me di cuenta de que no estaba sola": el V Simposio Internacional Mujeres Directoras alerta de la discriminación de directoras en orquestas

"Siempre ha habido mujeres directoras, pero ya en el siglo XVIII se les decía maestros de música, pianistas, pero nunca la palabra director por lo que significaba esto en cuanto al poder", expresa la maestra Isabel Costes, comisaria artística del V Simposio Internacional Mujeres Directoras. La frase cuaja en la Sala de Cuarterías del Teatro Cuyás, epicentro de llegada a Europa del foro que reúne a maestras procedentes de América y del Viejo Continente para poner en escena la persistente invisibilización de las mujeres en la dirección orquestal.

Costes, comisaria artística y directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, situó la discusión en una genealogía larga: desde el siglo XVIII, cuando a las mujeres se les nombraba de otra manera para evitar reconocerles "el poder" que implica dirigir, hasta ejemplos concretos de cómo la firma y la autoría femenina fueron borradas —mencionó a Fanny Mendelssohn y al caso de María Lejárraga, que en la literatura firmó con el nombre de su marido—. Esa historia de silencios sirve, según Costes, para explicar por qué hoy hay tan pocas mujeres al frente de las orquestas.

Una magnitud del problema que se hace más evidente si se estudian los datos. El estudio ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, elaborado por Clásicas y Modernas en colaboración con la Fundación SGAE y otras asociaciones, revela una presencia femenina ampliamente minoritaria en tres frentes: composición, dirección y solistas. Solo el 1% de las obras programadas corresponden a compositoras y las directoras dirigieron una proporción muy reducida de los conciertos analizados; además, apenas el 23% de los conciertos con solista pusieron a una mujer al frente.

A la sombra de esas reflexiones, la jornada estrenó un momento inesperado que desvió parcialmente la atención, con la llegada de Pepe Dámaso a un salón inaugural que rompió en aplausos. El artista comparte mesa con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Cultural del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y corresponde al recibimiento con un grito: "¡Vivan las mujeres!".

"Entre las artes, en las que yo soy plástico y además hombre, debo especificar que estoy aquí por la cultura, la creación", subrayó.