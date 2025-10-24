Música | V Simposio Internacional Mujeres Directoras
"Me di cuenta de que no estaba sola": el V Simposio Internacional Mujeres Directoras alerta de la discriminación de directoras en orquestas
El primer encuentro internacional de mujeres directoras que se celebra en Europa comienza con la mesa en la que participó el artista, titulada 'Política, cultura y sociedad'
"Siempre ha habido mujeres directoras, pero ya en el siglo XVIII se les decía maestros de música, pianistas, pero nunca la palabra director por lo que significaba esto en cuanto al poder", expresa la maestra Isabel Costes, comisaria artística del V Simposio Internacional Mujeres Directoras. La frase cuaja en la Sala de Cuarterías del Teatro Cuyás, epicentro de llegada a Europa del foro que reúne a maestras procedentes de América y del Viejo Continente para poner en escena la persistente invisibilización de las mujeres en la dirección orquestal.
Costes, comisaria artística y directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, situó la discusión en una genealogía larga: desde el siglo XVIII, cuando a las mujeres se les nombraba de otra manera para evitar reconocerles "el poder" que implica dirigir, hasta ejemplos concretos de cómo la firma y la autoría femenina fueron borradas —mencionó a Fanny Mendelssohn y al caso de María Lejárraga, que en la literatura firmó con el nombre de su marido—. Esa historia de silencios sirve, según Costes, para explicar por qué hoy hay tan pocas mujeres al frente de las orquestas.
Una magnitud del problema que se hace más evidente si se estudian los datos. El estudio ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, elaborado por Clásicas y Modernas en colaboración con la Fundación SGAE y otras asociaciones, revela una presencia femenina ampliamente minoritaria en tres frentes: composición, dirección y solistas. Solo el 1% de las obras programadas corresponden a compositoras y las directoras dirigieron una proporción muy reducida de los conciertos analizados; además, apenas el 23% de los conciertos con solista pusieron a una mujer al frente.
A la sombra de esas reflexiones, la jornada estrenó un momento inesperado que desvió parcialmente la atención, con la llegada de Pepe Dámaso a un salón inaugural que rompió en aplausos. El artista comparte mesa con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Cultural del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y corresponde al recibimiento con un grito: "¡Vivan las mujeres!".
"Entre las artes, en las que yo soy plástico y además hombre, debo especificar que estoy aquí por la cultura, la creación", subrayó.
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- Un ladrón incendia una vivienda de Triana con un matrimonio y su hijo en el interior
- San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
- El inicio del paseo entre la plaza de América y La Cícer queda desierto
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Hasta cuatro años de prisión para una red familiar por falsificar documentos para sacar de Canarias a más de un centenar de migrantes