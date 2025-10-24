Discriminan al alumnado con necesidades especiales en un concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Profesores y alumnado de todos los centros educativos que asistieron ayer al concierto didáctico Peer Gynt, organizado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) con la colaboración de la Fundación Disa, abandonaron la sala Gabriel Rodó del Auditorio Alfredo Kraus en que se celebraba el recital cuando su narrador y pedagogo musical Fernando Palacios se dirigió al alumnado con necesidades educativas especiales de San Juan de Dios para exigirles que abandonaran el recinto.

Ante esta situación de discriminación, los escolares y docentes de los otros cinco centros asistentes se solidarizaron con sus compañeros y siguieron al alumnado excluido. Incluso, los músicos de la Filarmónica también se levantaron y se fueron.

Tanto la Fundación de la OFGC como Disa, así como la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, han pedido disculpas por lo sucedido. «Por un lado fue desagradable, pero, por otro lado, demuestra que la sociedad en general está bastante sensibilizada y sabe que la inclusión es eso: estar en eventos de una manera normalizada», declaró ayer Lorenzo Esma, director gerente de la Ciudad San Juan de Dios, quien añadió que «hace 30 años que acudimos a este tipo de eventos organizados por la Filarmónica y no habíamos tenido nunca ninguna incidencia».

Cuenta que en el desarrollo del concierto, «en un momento determinado, uno de nuestros alumnos del Colegio de Educación Especial alzó un poco más la voz. Es lo que ocurre normalmente cuando se ponen contentos o nerviosos, y lo habitual cuando hablamos de niños con estas características», relata. «En ese momento, el presentador de esta edición llamó la atención a los niños y a los profesores y luego invitó a salir al grupo del concierto. Entonces, nosotros abandonamos el Auditorio. Luego, en vista de lo ocurrido y en muestra de solidaridad, el resto de colegios que estaba allí también abandonaron el recinto».

Adoptarán las medidas necesarias

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria remitió ayer un comunicado en que lamentaba «profundamente los incidentes ocurridos». «La Fundación siente lo sucedido, lejos del espíritu educativo y artístico que inspira todas las actividades de la OFGC. Deseamos dejar constancia de que este incidente, aislado y puntual, no refleja en absoluto los valores ni la trayectoria de nuestra entidad», expuso, remarcando que «desde hace décadas, la OFGC ha sido pionera en España en la programación de conciertos didácticos. «Como es nuestra obligación, estamos analizando lo sucedido y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse», concluyeron.

También la Fundación Disa lamentó lo sucedido y defiende «la cultura como lugar de encuentro, nunca de exclusión». «Para nosotros, que trabajamos con la mayor seriedad y respeto por la inclusión y derechos de las personas con discapacidad es algo que nos llena de pena. Lo ocurrido contradice los valores que sustentan nuestra labor y por ello nos afecta especialmente esta situación», afirman.

Con todo, el departamento de Educación regional aplaude la empatía mostrada por los centros asistentes y destaca que «el incidente se ha producido al margen de la propia Orquesta y sus integrantes», y ha anunciado que se adoptarán las medidas oportunas para resarcir el agravio producido durante el concierto pedagógico Peer Gynt.n