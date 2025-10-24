Plante escolar a Fernando Palacios al creer que discriminaba a niños de educación especial

Alumnos y docentes de varios centros educativos han plantado este viernes al narrador y pedagogo musical Fernando Palacios en el concierto educativo que ofrecía con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, al entender que éste había echado de la sala a los niños de un centro de educación especial.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en un comunicado ha lamentado el incidente y ha señalado que se ha producido al margen de la propia Orquesta y sus integrantes, cuyo compromiso con este tipo de actividades está avalado por más de treinta años de colaboración, mientras que fuentes de la Orquesta han señalado a EFE que ha podido tratarse de un malentendido.

En su nota, la Consejería ha anunciado que se adoptarán las medidas oportunas para resarcir el agravio producido durante la narración del concierto pedagógico 'Peer Gynt' en la sede de la Fundación de la Orquesta Filarmónica en Las Palmas de Gran Canaria.

El departamento de Educación regional ha aplaudido la actitud y empatía mostrada por los centros asistentes, que optaron por dejar de participar del concierto en solidaridad con el grupo afectado.

La Consejería ha destacado también la importancia de mostrar tolerancia cero ante cualquier actitud discriminatoria y, en particular, hacia el alumnado con discapacidad.

"Si bien el contenido y fin pedagógico de la iniciativa en cuestión, externa a la Consejería, garantiza la inclusión de este alumnado, su desarrollo, en concreto durante la última función escolar, no ha sido el correcto", ha recalcado en la nota.

En un comunicado, la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha lamentado "profundamente" los incidentes ocurridos durante el transcurso del concierto escolar celebrado en la Sala Gabriel Rodó, "lejos del espíritu educativo y artístico que inspira todas sus actividades".

La OFGC ha destacado que se trata de un "incidente, aislado y puntual, que no refleja en absoluto los valores ni la trayectoria de nuestra entidad".

Desde hace décadas, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha sido pionera en España en la programación de conciertos didácticos, consolidándose como una referencia en la difusión de la música sinfónica entre el público infantil y juvenil, señala la nota.

"Nuestro compromiso con la educación musical se fundamenta en el respeto, la sensibilidad y la voluntad de contribuir a una sociedad más inclusiva, en la que la música actúe como herramienta de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal", ha indicado al tiempo que ha anunciado que adoptará las medidas necesarias para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Asimismo, ha informado de que ha contactado los centros participantes en la actividad y les ha expresado sus disculpas, tanto a los profesionales como a toda la comunidad educativa, y les ha emplazado a futuros encuentros en los que analizar medidas conjuntas que pudieran compensar el perjuicio.