TEA abre las puertas en Canarias de la exposición más ambiciosa sobre Néstor Martín-Fernández de la Torre

Néstor reencontrado es la primera gran exposición antológica dedicada a Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938) y llega este viernes 24 de octubre a Tenerife, donde se podrá ver en TEA Tenerife Espacio de las Artes hasta el 1 de marzo de 2026. Comisariada por Juan Vicente Aliaga, recala en Tenerife tras su paso por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se ha cristalizado gracias a la colaboración del Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, propietario de gran parte de las piezas expuestas. A pesar de que TEA ha mostrado su interés para que esta muestra viaje a Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representado durante la presentación de la exposición, no ha confirmado aún si esta propuesta se podrá ver en la isla natal del autor. La muestra reúne más de 200 obras, entre pinturas, dibujos, esculturas, libros, documentos, fotografías, fonogramas y material de archivo, que permiten ahora al público recorrer las múltiples facetas de este creador decisivo en la configuración de la cultura visual canaria del primer tercio del siglo XX.

Néstor Martín-Fernández de la Torre desarrolló una obra que combina la sensibilidad simbolista con la estética del modernismo y una visión personal del arte. A lo largo de su vida se empeñó en dar forma a un imaginario propio alrededor de la idea de lo insular y lo atlántico. El autor elaboró un lenguaje plástico que, aún conectado con las vanguardias europeas, mantuvo un fuerte anclaje en la identidad cultural de Canarias. Entre las obras que ahora se pueden ver en TEA destaca Dama austriaca (1909), que no se había mostrado públicamente en Canarias desde hace cerca de un siglo, junto a piezas pertenecientes a sus principales ciclos, como El Poema del Mar, iniciado en 1913, o los retratos de su juventud. A lo largo de su carrera exploró las relaciones entre naturaleza, el mito y el deseo.

Rupturista

El comisario de la muestra, Juan Vicente Aliaga, habla de la "iconografía rupturista" del artista grancanario que él mismo descubrió en la década de 1990: "Me parecía un pintor antiguo, con sus marcos de los cuadros tan recargados, pero que al mismo tiempo era tremendamente moderno por la forma en la que trató la figura humana". Así llega el comisario a uno de los detalles más destacados de la obra del grancanario: la fusión de los conceptos femenino y masculino, que también queda reflejado en series como El Poema de la Tierra. "Estos detalles son tremendamente modernos y actuales, porque él ya a principios del siglo XX superó el binomio de género".

La canariedad también se convierte en clave de la propuesta del grancanario, "pero la plasma desde una perspectiva cosmopolita", matiza Aliaga, quien también habla de su "pulsión social", sobre todo en sus últimos años de vida, cuando "trabajó frenéticamente por dar a conocer la cultura popular canaria".

Contexto

La muestra se completa con diferentes detalles documentales que sirven para ubicar al pintor en su contexto histórico. Por eso, el público tendrá la oportunidad de descubrir qué leía el autor durante la creación de sus obras, cuáles eran sus amistades y acceder a recortes de prensa en los que se puede contemplar la recepción de algunas de sus obras. "A veces le llegaban alabanzas mientras que otras veces le fustigaban porque era un trasgresor con las normas sociales de la época que le tocó vivir", explica el comisario.

Aunque Néstor Martín-Fernández de la Torre es sobradamente conocido por su faceta pictórica, también destacó en el mundo de la escenografía, y precisamente así culmina esta exposición que se puede visitar en TEA. Juan Vicente Aliaga afirma, en este sentido, que el autor "conocía los lenguajes de las vanguardias" y por eso fue capaz de dar forma a estas otras dimensiones artísticas. Unidas a estas propuestas escénicas, la última sala también incluye diferentes obras del Néstor más polifacético, con algunos de sus tapices, murales o diseños para telas.

Mirada contemporánea

El director artístico de TEA, Sergio Rubira, destaca la forma en la que Néstor reencontrado ofrece el relato del pintor desde la contemporaneidad, ya que el propio artista grancanario fue capaz de adelantarse a los problemas actuales. Afirma que el comisario de la muestra tan solo plantea "una de las posibles lecturas" sobre la obra del creador, quien ha sido un "artista fundamental de la modernidad canaria y de todo el Estado" y que también ha disfrutado de "una gran repercusión en los contextos internacionales".

La subdirectora artística del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza, afirma que esta exposición ha traído grandes alegrías al espacio expositivo de la capital de España ya que ha vivido récord de público y el catálogo está agotado. "Hay que repensar la Historia del Arte y precisamente Néstor nos trajo otra mirada desde el extrarradio, pero plenamente cosmopolita", celebra.

El consejero de Cultura reconoce que esta inauguración era "algo anhelado" desde que la exposición abriera sus puertas en el Museo Reina Sofía. "Esta iniciativa no solo ha permitido crear lazos de colaboración entre diferentes museos y fundaciones, sino además devolver a la actualidad la figura mágica de Néstor", expresa el consejero, quien recuerda que el grancanario fue el primer artista que "creó una iconografía mitológica atlántica" a través de su obra, y donde se entremezclaban la vegetación, la arquitectura y el urbanismo. "La figura de Néstor marca un hito en el arte en Canarias", indica Acha quien también habla de su "sorprendente capacidad para la exuberancia".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñíguez, celebra esta exposición que es "la más grande hasta el momento, y que reivindica la figura fundamental" del grancanario. Además, trae al presente la "mirada de Néstor" y recuerda que la Corporación capitalina desea "poner sobre la mesa esa forma de ver el mundo desde la periferia, desde esa ciudad-isla", a través de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031.