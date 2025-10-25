Las estrellas del cine español ya están en Gáldar

Ya está todo preparado para que el espectacular escenario del Polideportivo Juan Vega Mateos acoja este sábado a partir de las 20:00h la gala de clausura de la XIII edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar. Este viernes el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura de la ciudad de Gáldar, Julio Mateo Castillo y la directora del FIC Gáldar 2025, Ruth Armas han mantenido un encuentro con la Guayarmina de Honor 2025, la actriz grancanaria Kira Miró y algunos de los actores invitados a la gala, Claudia Salas, Manu Baqueiro, Alejandro Albarracín y Daniel Tatay, así como con algunos de los directores de cortos de la Sección Oficial y miembros del jurado.

Julio Mateo Castillo destacaba una edición muy especial, "en la que no sólo nos estrenamos como preseleccionadores de los Goya, además se cumplen diez años desde que el Ayuntamiento registró la marca del festival. Todo esto nos va a permitir seguir creciendo, seguir apostando por la cultura, para que una pequeña ciudad de sólo 25.000 habitantes se convierta por unos días en capital del cine en Canarias." El primer teniente de alcalde declaraba además que "cada año terminamos rompiendo nuestro propio techo de cristal superándonos un poco más."

Para Kira Miró, Guayarmina de Honor de esta edición, "recibir este galardón y además en mi tierra es todo un orgullo." La grancanaria asegura que "festivales como éste son muy necesario," además de que en la profesión es un evento muy conocido y muy querido, "se nos trata muy bien y todo el mundo quiere venir, hace poco estaba trabajando con Fernando Tejero y le decía, me van a dar una Guayarmina, y él me decía, pues yo ya tengo una..." La actriz recuerda que "Ya estuve de jurado hace unos años y me lo pasé en grande, pero nunca imaginé que me darían una Guayarmina allí."

Este sábado el FIC Gáldar 2025 tendrá su broche de oro con una espectacular gala dirigida por Mario Vega en el Polideportivo Juan Vega Mateos a partir de las 20:00h, con la entrega de una veintena de galardones, las preciadas Guayarminas de Bronce. Una noche que pasará a la historia con el estreno del festival como preseleccionador de los Goya de la Academia de Cine Español.

Talleres de primer nivel

Mientras, la programación del festival sigue su curso. El FIC Gáldar ha contado hoy con el honor de disfrutar de uno de los grandes talentos del sector audiovisual en nuestro país, el montador Javi Frutos. El flamante ganador del Goya 2025 al mejor montaje por "Segundo Premio" ha impartido esta mañana en el Centro Cultural Guaires el taller "El montaje cinematográfico no es invisible". Toda una oportunidad para alumnos o aficionados al cine de acercarse en profundidad y con ejemplos prácticos a la profesión del montaje cinematográfico respecto a la imagen y la importancia en el resultado final de cualquier proyecto audiovisual. Frutos ha recibido otros galardones como el premio Carmen de la Academia del cine andaluz o la Biznaga de plata al mejor montaje, en el Festival de Cine de Málaga.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025 está organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.