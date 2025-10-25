Fernando Palacios, tras el polémico concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: "Lo que han contado no es cierto"

El músico y presentador Fernando Palacios aseguró tras el polémico concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria que "nunca tuvo intención" de excluir al grupo con necesidades educativas especiales de San Juan de Dios que asistió este viernes al recital didáctico Peer Gynt. El concierto concluyó de manera abrupta con la salida masiva de de todos los centros educativos asistentes e incluso los músicos de la Filarmónica en señal de protesta, una situación "absolutamente incómoda" en la que el narrador se refrenda en su intención de "invitar a salir un momento a los niños que estaban incómodos o muy alterados" para que pudieran regresar después.

"Llevo toda la vida haciendo esto. He trabajado siempre con centros de educación especial y jamás he echado a nadie de un concierto", afirmó en una conversación con LA PROVINCIA/DLP y el programa de la Televisión Canaria Entre nosotras, producido por Videre TV. Según su versión de los hechos, el ruido en la sala era "demasiado" y había "llantos tremendos" que impedían tanto la lectura del guion como la correcta audición de los pasajes de la obra sinfónica. "No me han querido escuchar, con lo cual la noticia oficial que ha circulado no es cierta", defendió.

"Notaba un movimiento tremendo de niños llorando y dije: ‘¿Por qué no sacan a los niños un momento y luego vuelven a entrar?’", explica Palacios, quien lamenta que sus palabras se "malinterpretaran". "No sé si por mi manera de hablar, un tono peninsular y no tan suave como en Canarias, llevó a que no se entendieran mis palabras", añadió. El narrador reconoció que se sintió "fatal" al ver cómo la sala se vaciaba y pidió disculpas: "Lo primero que tengo que decir es perdón. Mi actitud en estos conciertos fue la misma de siempre".

Palacios insiste en que la orquesta vivió momentos "de gran tensión", una situación "excepcional" que recuerda no haber vivido en su experiencia al frente de programas educativos. "La orquesta decía que ellos no tocaban si no volvían", explicó, al tiempo que señaló que, tras el incidente, la OFGC no ha querido escuchar su versión y solo se ha puesto en contacto con el gerente, Manuel Benítez.

El director artístico y titular de la OFGC lamentó lo sucedido, mediante un comunicado en el que aclaró que "la persona implicada no pertenece al personal de la orquesta, sino que se trata de un colaborador externo". Además, alabó la actuación "ejemplar" de los músicos en el desplante y explicó que la orquesta "seguirá trabajando con renovado compromiso en nuestra labor social, cultural y educativa al servicio de Gran Canaria y de toda su ciudadanía".

Por su parte, la versión ofrecida por la profesora del Colegio de Educación Especial San Juan de Dios, Cathaysa Tacoronte, que atendía en ese momento al grupo afectado, aseguró que solo "dos o tres niños" manifestaron su emoción con sonidos más altos, algo habitual en este tipo de alumnado. "Silencio en nuestra realidad no es posible. Se intentó y se trabajó", aseguró la docente con rotundidad, que destacó que otros años han asistido a este mismo tipo de conciertos "sin ninguna incidencia".

"No entendí su decisión. Otros años hemos asistido y la gente suele comprender la situación. Los niños suelen calmarse por los ruidos fuertes y las vibraciones", señaló. Además, para el grupo de alumnado con necesidades afectado, esta supuso "una de las primeras salidas del curso".

El narrador defendió que, ante lo que describió "como un caso tan extremo", se encontró desbordado por la situación de ruido: "En un concierto con una orquesta de 60 miembros y una obra de gran sutileza, no sabía qué hacer". "Simplemente traté de actuar por respeto a los músicos y a los propios niños que lo estaban pasando mal", añadió.

“No sé si es adecuado que vengan estos niños de estas características. No todo el mundo puede ir a todo". A pesar de la polémica, Palacios se refrenda en su postura de excluir al grupo: “No me arrepiento de mi decisión. Aunque seguramente podría haberme dirigido a la orquesta para preguntarle su opinión".

La polémica desató una oleada de comunicados de instituciones este viernes lamentando lo sucedido. La Fundación Disa, una de las responsables de organizar este ciclo de Conciertos Escolares y Conciertos en Familia junto a la OFGC defendió que "la cultura como lugar de encuentro, nunca de exclusión". "Para nosotros, que trabajamos con la mayor seriedad y respeto por la inclusión y derechos de las personas con discapacidad es algo que nos llena de pena. Lo ocurrido contradice los valores que sustentan nuestra labor y por ello nos afecta especialmente esta situación", concluyeron.