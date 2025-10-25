La Gran Canaria Swim Week se alía con embajadores de la moda

Gran Canaria Swim Week (GCSW), la única pasarela profesional de moda baño en Europa, ha dado un paso decisivo en su proceso de internacionalización con la celebración de varias jornadas de trabajo centradas en fortalecer alianzas estratégicas con los principales organismos europeos de moda y productoras audiovisuales.

La agenda, organizada por el Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Gran Canaria junto al Cabildo de Gran Canaria, reunió a la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, con representantes de los consejos de moda de Alemania, República Checa, Italia y Portugal.

Durante los encuentros, Alonso mantuvo reuniones con Scott Lipinski, del Fashion Council Germany; Olo Krizova, del Fashion Council Checo; Simona Severini y Raffaella Imo, de White Milán; y Manuela Alexandra, de ModaLisboa. Estas citas permitieron reforzar relaciones previas y abrir nuevas vías de colaboración orientadas a consolidar la posición de Gran Canaria en el circuito internacional de la moda baño.

«En esta decimoséptima edición de la Semana de la Moda de Baño hemos vuelto a reservar un espacio de diálogo con los Fashion Council, con el fin de consolidar alianzas ya iniciadas y abrir nuevas colaboraciones, como las que hemos puesto en marcha con Portugal y la República Checa», explicó Minerva Alonso.

Encuentro con las productoras audiovisuales internacionales. | LP/DLP

En cuanto a las nuevas colaboraciones, Alonso destacó el papel de Portugal, que ofrecerá un espacio de promoción en la Semana de la Moda de Lisboa, y de la República Checa, que remitirá un dossier con sus empresas de moda baño.

La cooperación con White Milán ha sido uno de los ejes principales, con la renovación del acuerdo de participación y la creación del Premio White GCSW 2025, que permitirá a la marca ganadora presentar su colección en White 2026.

Además, con el Fashion Council Checo se han establecido intercambios que facilitarán la participación de diseñadores de ese país en futuras ediciones. «Estos acuerdos incluyen intercambios que permiten que diseñadores europeos encuentren en Gran Canaria un espacio para mostrar sus colecciones, al tiempo que nosotros proyectamos la Semana de la Moda de Baño en ferias y pasarelas internacionales», señaló Alonso.

Otro de los hitos destacados será la participación de Gran Canaria en la Alianza Europea de la Moda, cuya próxima reunión se celebrará el 24 de noviembre en Berlín. La invitación del Fashion Council Germany incluye no solo la presencia de la isla, sino la exposición de su modelo de apoyo público al sector como ejemplo de referencia para otros gobiernos europeos.

La consejera trasladó esta iniciativa a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) para reforzar la coordinación con otras comunidades autónomas y el Ministerio de Industria. «España necesita culminar el plan estratégico de moda y dotarlo presupuestariamente; solo así avanzaremos hacia un modelo compartido y sostenible de apoyo al sector», añadió.

«Nuestro interés no es deslocalizar la producción, porque apostamos por el producto Kilómetro Cero y la fabricación local, pero sí ampliar las oportunidades de promoción internacional de nuestras firmas», subrayó.

Por su parte, la segunda edición de la Misión Inversa de Productoras Internacionales Gran Canaria Destino de Moda, fortaleció el posicionamiento de la isla como destino de referencia para la producción audiovisual, la moda y los contenidos musicales.

El programa reunió a nueve productoras internacionales y siete empresas locales en un encuentro profesional de alto nivel orientado a la generación de negocio y la atracción de rodajes a la isla. Tras el éxito de la primera edición en 2024, que se tradujo en contrataciones de producciones de moda y en la creación de vínculos profesionales duraderos, esta segunda convocatoria amplió su estrategia de invitados, incorporando consultores de marca y representantes del sector musical para diversificar las oportunidades de inversión audiovisual.

La agenda de la misión se estructuró en torno a tres hitos principales: la asistencia a los desfiles de la Gran Canaria Swim Week, que permitió a las productoras conocer el potencial estético y de branding de la isla; un famtrip intensivo por enclaves emblemáticos como Sioux City, el Faro de Arinaga, Vegueta o las Dunas de Maspalomas, diseñado para mostrar la diversidad de escenarios naturales; y un encuentro de negocio con la industria local, celebrado en ExpoMeloneras, que incluyó la bienvenida institucional de la consejera, presentaciones de la Gran Canaria Film Commission y reuniones B2B entre empresas canarias y productoras invitadas.