La nueva Biblioteca Alexis Ravelo reúne a «su gente»

«Que un grupo de gente quede un viernes noche en una biblioteca ya es una cosa rara. Que sea gente que lee libros, nos hace más raros todavía. Y estas cosas extrañas, o especiales, las vuelve a producir un tipo aparentemente ordinario, pero extraordinariamente extraordinario, llamado Alexis Ravelo». Así comenzó el discurso de bienvenida del homenaje al gran escritor grancanario, fallecido en enero de 2023, bajo el título Alexis Ravelo y su gente, y que tuvo lugar en su recién inaugurada biblioteca homónima en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite.

Esta emotiva iniciativa, organizada por los periodistas Ángeles Jurado y Juan García Luján, reunió en la tarde de ayer a «personas amigas y cercanas que compartieron con él su trayectoria vital y literaria» en una velada acompañada por un diálogo sobre su legado humano y creativo.

«Vaya por delante que el hecho de que se llame Alexis Ravelo a una biblioteca de un barrio, nos parece una idea maravillosa. Una idea raveliana. Desplazar la mirada a las periferias, a lo aparentemente ordinario, para hacer algo extraordinariamente extraordinario», continuaron Jurado y García Luján.

La velada contó con una nutrida asistencia de «la gente de Alexis Ravelo», pero también con numerosos testimonios de amistad que se proyectaron en vídeo, el profesor Antonio Becerra, en cuyas imágenes desfilaron Carmen Gloria Rodríguez, directora de la Casa de Colón; el escritor vasco Jon Arretxe, la poeta Elsa López, el cineasta Elio Quiroga, los músicos Ginés Cedrés, Manolo Benítez y Javier Cerpa, el dueño del Pub Cuasquías Toñín Barrera, el poeta Pedro Flores, el historiador Salvador González, el editor Jorge Liria, y los amigos de su juventud del barrio de Escaleritas, Alfonso Hernández y Elena Betancor. «Buscamos, por supuesto, el asesoramiento de Thalía Rodríguez, que nos ayudó a terminar de definir esta lista», revelaron en un guiño a la que fuera pareja del escritor.

Los artífices del encuentro brindaron un recorrido por las distintas vertientes creativas y enseñanzas vitales de Ravelo, desde su escritura prodigiosa a su faceta como letrista, pasando por su etapa como camarero en el Pub Cuasquías -«decía que para ‘calar a una persona’, observaba cómo trataba al camarero»-, su firme compromiso social y su amor por la cocina. Los nombres de sus referentes literarios como Augusto Monterroso o Juan Rulfo, así como los espejos de la novela negra norteamericana de Chandler, Horace McCoy, James M. Cain o Jim Thompson, restallaron en un encuentro colectivo de tantas personas en las que dejó huella.