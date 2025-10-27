Así fue como Francisco protagonizó una noche de arte y solidaridad en la XVII Gala Adelante/Renacer

El Auditorio Alfredo Kraus se convirtió este fin de semana en escenario de emoción, arte y compromiso durante la celebración de la XVII Gala Adelante/Renacer, organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM). Cerca de mil personas asistieron a esta cita solidaria, cuyo objetivo principal es reconocer la labor de profesionales sanitarios y voluntarios en la lucha contra el cáncer, así como recaudar fondos para seguir apoyando a pacientes y familias.

La gala tuvo como protagonista al cantante Francisco, que fue homenajeado por su trayectoria y su implicación con la causa. El artista valenciano agradeció el reconocimiento y el cariño del público: “Me siento feliz de estar aquí de nuevo, en familia, para poner mi granito de arena en una causa necesaria. Gracias por los aplausos y por compartir esta noche con tantos artistas solidarios”, expresó desde el escenario.

Una noche mágica con talento canario

Francisco estuvo arropado por destacadas figuras del panorama artístico en Canarias, como los cantantes Dácil Suárez, Chago Melián, Ann Shine, Alexey Jer, la Family Soul Band, el cómico Aarón Gómez y el DJ Ulises Acosta, en una gala conducida por Ibán Padrón y dirigida por Víctor Santana. Durante más de dos horas, se vivieron actuaciones musicales, momentos emotivos y una atmósfera de unidad que el público celebró con entusiasmo.

El cantante valenciano Francisco / LP/DLP

Los artistas participantes destacaron la emoción vivida en el evento. “Feliz por contribuir a una causa tan importante con lo que más amo, la música”, afirmó Ann Shine.

Por su parte, Alexey Jer describió la noche como “mágica y fabulosa, con una energía especial”, mientras que Dácil Suárez celebró el crecimiento de la gala cada año: “Es un orgullo estar aquí ayudando en la lucha contra el cáncer de mama, que es de lo que se trata”.

Gala Adelante Renacer / LP/DLP

Reconocimientos a la entrega y al compromiso

La gala también fue escenario para entregar premios y reconocimientos a personas e instituciones que se han volcado en el acompañamiento a pacientes y la divulgación de valores de salud y solidaridad. La ACCM reconoció a los doctores Humberto Carreras, Javier Burgos y Cristian Miranda por su profesionalidad y empatía, y al periodista Ibán Padrón por su compromiso solidario.

También se premió a los jóvenes voluntarios de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, por su ejemplo en valores humanos, y a Manju Wadwany, distinguida como mejor voluntaria del año con el tradicional lazo rojo. El homenajeado Francisco recibió además un reconocimiento especial por su colaboración y afecto hacia la causa.

Cultura y salud como pilares preventivos

La presidenta de la ACCM y principal impulsora de la gala, Marisa Herrera, valoró la noche como “fantástica” y subrayó el gran nivel de todos los participantes: “Los artistas han estado maravillosos y se han dejado el alma sobre el escenario. Ha sido una gala fluida, atractiva y muy emocionante en todos los sentidos”, afirmó.

La organización volvió a poner en valor el papel del arte y la cultura como herramientas para fomentar hábitos saludables, impulsar la prevención y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer.

La Gala Adelante/Renacer cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como de entidades como Hospitales Universitarios San Roque, Fundación Auditorio Teatro, Lopesan, RIU Hoteles, Fernando Pessoa Canarias y el Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas.