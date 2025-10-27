Gáldar premia la película ‘Agente secreto’ y ovaciona a Kira Miró

Un largometraje brasileño y un corto italiano alzaron las Guayarminas de Bronce de las Secciones Oficiales del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025. El filme Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, partía como gran favorita tras arrasar en Cannes con la historia de un profesor que en plena dictadura militar brasileña regresa a su ciudad natal huyendo de un pasado turbulento.

La Guayarmina de bronce al Mejor Cortometraje fue para Samsa, de Gianpiero Pumo, una propuesta inspirada en la metamorfosis kafkiana que sorprendió al jurado y que ahonda en la alienación y la fragilidad de la identidad.

Gáldar volvió a convertirse este sábado en una espectacular sala de fiestas con dos maestros de ceremonia de excepción, el periodista de TVE Carlos del Amor y la periodista de TVC María Mendoza, acompañados desde la alfombra roja por Rubén Castellano, Fabiola Mendoza y Adrián Cruz, bajo la dirección de Mario Vega.

Recinto en pie y tras un emotivo aplauso con la entrega de la Guayarmina de Honor 2025, la actriz grancanaria Kira Miró recibió el premio de manos del primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo. Con la voz rota de la emoción, la intérprete reconocía que «a medida que avanza la vida se nos van reduciendo el número de primeras veces, éste es mi primer reconocimiento en mi isla, en la tierra que amo, gracias profundamente a Ruth y a Julio por acercar el cine a la isla y la isla al cine».

Tras recordar que los actores necesitan de todo un equipo de profesionales «para poder contar historias», Kira Miró dedicó el premio «a mi pequeño equipo de vida, el que hace que pueda navegar sostenida», a toda su familia, «inspiración y apoyo», con una mención especial a su madre, «que me enseñaste a brillar sin apagar a nadie», y a su pareja, el actor Salva Reina, que la observaba desde el público: «A mi amor, mi vida entera que me has enseñado que el amor es sumar y a mis amigas, mujeres inspiradoras».

Miró recibió todo el cariño del público en la alfombra roja previa, que contó con estrellas como el ya mencionado Salva Reina, Claudia Salas, Alejandro Albarracín, Manu Baqueiro y Daniel Tatay se convertían en responsables de entregar los premios de la noche junto al director de programación del FIC Gáldar.

Durante la gala se vivió una entremezcla de emoción contenida y muchos nervios a la hora de escuchar a los premiados del certamen de cortos exprés Gáldar Rueda. El Premio Especial del Jurado fue para Tontería, de Nico Cardona, mientras que el Premio a la Distribución Digital 104 recayó en Buscando a Travolta de Alberto García y el Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes por Momentos, de Iván Cruz.

La cineasta Lara de la Guardia recibió el Premio Isla Calavera al Mejor Corto de Terror y Fantástico por Reina, y el Premio al Mejor Corto Bichillo, que galardona el mejor trabajo dirigido por un galdense o residente en el municipio fue para el corto Acompáñame. Cuando el silencio también habla de Evelio Pérez, que subía con sus protagonistas, dos vecinas mayores de Gáldar que arrancaron un sinfín de aplausos del público.

El Premio a Mejor Actor recayó en Julio Alberto Gil por Buscando a Travolta, así como el de Mejor Actriz de Gáldar Rueda para Guacimara Correa por 21 gramos, que al encontrarse enferma y no acudir a la gala terminó interviniendo por teléfono. La gala cerró con un momento emotivo con la presencia de los miembros de la asociación Adepsi, que recogieron su premio Guayarmina de Bronce al Mejor Corto de Gáldar Rueda ¿Quién mató a Delia Santana?