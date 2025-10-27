Gustavo Dudamel se cae de la programación del 42º Festival Internacional de Música de Canarias en 2026

La prestigiosa Sinfónica de la Radio de Baviera, considerada entre las cinco mejores del mundo, será dirigida en Canarias por el maestro estonio Paavo Järvi, que sustituirá a Gustavo Dudamel en los conciertos programados por el 42 Festival Internacional de Música de Canarias. El director venezolano ha comunicado a la organización la imposibilidad de atender este compromiso “por prescripción médica”.

Ganador de un Grammy, Paavo Järvi es ampliamente reconocido como uno de los directores más eminentes de la actualidad y colabora estrechamente con las mejores orquestas de todo el mundo. Es director musical de la Tonhalle-Orchester de Zúrich, director artístico de Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen desde el 2004 y fundador y director artístico de la Orquesta del Festival de Estonia.

Järvi es elogiado por su precisión, equilibrio y calidad, “el director con mejor reputación internacional de su generación”, según la crítica. Por ello está muy solicitado como director invitado y actúa regularmente con formaciones de primera línea como la Filarmónica de Berlín, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Philharmonia o la Filarmónica de Nueva York, entre otras muchas.

Estará en Canarias con la Sinfónica de la Radio de Baviera, probablemente la de mayor prestigio internacional que se ha podido escuchar en el festival después de la Orquesta de Chicago. La formación interpretará bajo la batuta de Järvi dos programas en un total de cuatro conciertos en los auditorios, dentro del programa de abono. El primero será los días 10 y 11 de enero de 2026 en Tenerife, con obras de Mozart y Schubert; y el segundo los días 12 y 13 en Gran Canaria, con piezas de Mozart y Bruckner.

Gustavo Dudamel

De otra parte, cabe señalar que Gustavo Dudamel ha enviado una carta personal al equipo del FIMC lamentando no poder asumir el compromiso de regresar a Canarias. El maestro expresa su agradecimiento y la comprensión del festival, y de su público, al anunciar la “necesidad de retirarme de la gira de la Sinfónica de la Radio de Baviera en enero de 2026, por prescripción médica”.

“No tomo este tipo de cambios a la ligera, y sé cuánto esfuerzo se ha dedicado desde el festival para hacer realidad este regreso a Canarias. Sin duda, quedo en deuda, por lo que espero encontrar pronto el momento para estar de nuevo en las islas”, añade.