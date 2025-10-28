CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual premia a Claudio Utrera por el Día del Patrimonio Audiovisual 2025

CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual distingue al crítico cinematográfico y gestor cultural Claudio Utrera, asiduo colaborador de LA PROVINCIA, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual que se conmemora esta semana por su destacada labor de investigación, divulgación y experiencia en la cultura cinematográfica a lo largo de las últimas cinco décadas en Canarias.

El acto de reconocimiento tendrá lugar este miércoles 29 de octubre, a las 20.00 horas, en el citado espacio cultural de Schamann, con el acompañamiento de Sergio Morales, director del CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual; y Nora Navarro, jefa de Gente y Culturas de LA PROVINCIA, tras una serie de actividades programadas con motivo de esta efeméride.

Colaborador habitual en decenas de publicaciones regionales y nacionales como crítico cinematográfico desde 1969, así como enviado especial de diversos medios en festivales internacionales de referencia como Cannes, Berlín o Venecia, Claudio Utrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1949) fundó el Festival Internacional de Cine de la ciudad, que dirigió entre 1999 y 2014, además de ostentar puestos importantes como la coordinación de Filmoteca Canaria o la secretaría de la Comisión de Cine y Audiovisuales del Plan Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

En cuanto a la jornada de este miércoles, una hora antes, a las 19.00 horas, el espacio proyecta una selección de imágenes en súper 8mm de la costa de la isla de Gran Canaria filmadas en el año 1980 bajo el título Litoral de Gran Canaria o la mierda que nos rodea. Estas imágenes fueron filmadas por el extinto colectivo ecologista MAGEC creado en 1979 y serán comentadas por algunos miembros del citado colectivo.

Asimismo, a las 19.35 horas se exhibe un conjunto de imágenes de Guinea Ecuatorial y Gran Canaria de los años 60 filmadas por la familia del entonces delegado del Ministerio de Industria y Comercio en Canarias y Guinea Ecuatorial. Las imágenes las comentará el historiador Gabriel Betancor responsable del archivo fotográfico de la FEDAC.

Memorias de un proyeccionista: Rafael Hernández Marrero

Además, ayer tuvo lugar, en este mismo marco, la presentación del libro Memorias de un proyeccionista: Rafael Hernández Marrero, que publica el Departamento de Ediciones de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario. El acto fue presentado por Sebastián Torres, con la participación de Sergio Morales, Octavio Pineda, Ivana Kaminsky, Ángeles Jurado, Jose Torres, Junior Melo y familia del proyeccionista Rafael Hernández. Este volumen de más de 200 páginas revisa la historia de los cines de la provincia de Las Palmas, Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental, empleando el material del rico fondo documental de evidente interés histórico que fue recuperado y transcrito por la periodista y escritora Angeles Jurado tras sucesivas conversaciones con el veterano proyeccionista, que continuó, tras su jubilación, disfrutando e indagando en la naturaleza de los cines y todo lo que con ello se relacionaba.