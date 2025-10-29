Ondas 2025 para la cantautora palmera Valeria Castro

La cantautora palmera Valeria Castro, el comunicador El Gran Wyoming y los periodistas Paco Lobatón, Isaías Lafuente, Gemma Nierga, Toni Clapés y Alejandra Herranz se erigen entre los galardonados con los flamantes Premios Ondas 2025. La cantante Pastora Soler, el actor Secun de la Rosa, las coberturas radiofónicas del apagón del 28 de abril y las series Celeste y Querer también han sido reconocidos con estos premios.

Dentro de la categoría musical, Valeria Castro y Guitarricadelafuente han sido considerados como el fenómeno musical del año, mientras que Pastora Soler se ha llevado el Ondas a la trayectoria por «tres décadas de carrera ejemplar en las que ha unido tremenda capacidad vocal, sensibilidad única y una conexión profunda con el público», y LOS40 Music Awards 2024 ha sido distinguido con el galardón al mejor espectáculo.

El especial informativo de la muerte y funeral del papa Francisco y Cónclave de RTVE han sido considerados el mejor programa de actualidad o cobertura especial, mientras que Página Dos de La 2 de RTVE se ha llevado el galardón al mejor programa de entretenimiento; El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei de HBO Max ha sido el mejor documental.

Los programas especiales de radio por el apagón del 28 de abril también reciben premio

El Gran Wyoming ha sido premiado como mejor comunicador por «su buen hacer, compromiso y valentía para dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la televisión», un galardón que en categoría femenina ha sido para Alejandra Herranz por «su honestidad, empatía y frescura frente a las cámaras, cualidades que la convierten en una profesional cercana y creíble».

El premio especial de la organización ha recaído en el periodista Paco Lobatón por «su larga trayectoria televisiva al frente de los telediarios, como corresponsal parlamentario y presentador del programa Quién sabe dónde», a la vez que se ha reconocido la trayectoria del también periodista Isaías Lafuente por «ser una de las voces más prestigiosas y reconocibles de la radio, por su rigor en el tratamiento de los contenidos, su creatividad y mirada irónica, y su voluntad divulgativa».

En el aspecto radiofónico, el espacio dirigido por Toni Clapés Versió RAC1 ha sido elegido mejor programa, mientras que el Cafè d’idees de Ràdio 4 y Gemma Nierga es el mejor programa de radio de proximidad.

Otro de los Ondas importantes es el de mejor programación especial, que en esta edición ha recaído en los programas radiofónicos especiales por el apagón del 28 de abril, porque «aquel día la radio demostró que era imprescindible como medio de comunicación, inigualable y cercano». A su vez, la mejor idea radiofónica ha recaído en Un libro, una hora de la Cadena SER y el mejor pódcast es Se llamaba como yo de De eso no se habla y EITB Media, mientras que la mejor campaña de radio es La radio lo hace todo inolvidable de Pingüino Torreblanca y MONO Madrid, la mejor agencia, entre otros galardones. n