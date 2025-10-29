Una productora de Canarias denuncia desorganización y falta de seriedad en la gestión de eventos

La empresa canaria Enrale Producciones ha alzado la voz contra una situación que califica como una clara muestra de falta de seriedad y compromiso profesional dentro del sector de la organización de eventos en las islas. En un comunicado reciente, la productora expone un caso concreto que refleja lo que consideran un problema estructural en la gestión y planificación de contrataciones artísticas.

Según detalla Enrale Producciones, a inicios de septiembre una comisión de fiestas se puso en contacto con ellos para consultar la disponibilidad del grupo musical Ritmo Bakano para una actuación el próximo 1 de noviembre. Como es habitual en estos procesos, la productora proporcionó el presupuesto correspondiente a la actuación y quedó a la espera de confirmación por parte de los organizadores para cerrar la fecha.

Sin embargo, semanas después, el 27 de octubre, la misma comisión contactó nuevamente a Enrale, esta vez pidiendo horarios y detalles técnicos sin haber cerrado ni confirmado oficialmente la contratación ni comunicado nada al respecto. La sorpresa fue aún mayor cuando se les reclamó por no haber anunciado la actuación, a pesar de que la fecha nunca fue confirmada ni firmada contractualmente.

Este tipo de acciones, lamentan desde la empresa, no solo afectan su imagen, sino que también perjudican directamente a los artistas y los equipos técnicos que dependen de una programación clara para poder cumplir con su trabajo con profesionalidad.

Una problemática cada vez más extendida en el sector

Desde Enrale Producciones aseguran que este no es un hecho aislado. Según sus datos, el 50% de los eventos en los que participan grupos y artistas no cierran sus fechas con la debida antelación, obligando a tomar decisiones en el último momento. Este tipo de gestión afecta negativamente a la calidad del espectáculo, impide la planificación adecuada y vulnera los derechos de los profesionales del sector.

Además, insisten en que existe una preocupante tendencia por parte de algunas comisiones organizadoras a realizar consultas de precios sin intención clara de contratación, o incluso utilizar presupuestos como herramientas de comparación poco éticas entre empresas, generando una dinámica que favorece la precarización y el trabajo informal.

En su comunicado, Enrale Producciones recalca que no se puede hablar de profesionalización del sector cultural en Canarias mientras persistan estas malas prácticas. La empresa manifiesta su preocupación ante la normalización de la improvisación, la falta de contratos claros y la información imprecisa que se da tanto a proveedores como al público general.

“La seriedad, la comunicación y el respeto por el trabajo de los artistas, técnicos y productoras deben ser valores fundamentales si realmente queremos ofrecer eventos de calidad”, subrayan.

Un llamado a mejorar las condiciones laborales y de gestión

La productora también exige que se promueva una gestión más ética y responsable por parte de los entes organizadores, ya sean comisiones de fiestas, administraciones locales o promotores independientes. Esto incluye:

Confirmación de fechas y presupuestos por escrito y con antelación .

. Difusión clara de la información al público solo cuando los artistas estén contratados formalmente .

. Respeto por los procesos técnicos y logísticos que requieren preparación y tiempo.

que requieren preparación y tiempo. Consideración por las condiciones laborales de artistas y trabajadores del sector.

La falta de planificación y transparencia, recuerdan, no solo genera incertidumbre, sino que también puede poner en riesgo la reputación de todos los implicados, afectando negativamente tanto a las empresas como a los propios eventos.