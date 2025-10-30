Candela Peña recuerda su unión con la isla de El Hierro: "Es volver a casa"

El Festival Internacional de Cine Insularia en Red celebró una nueva edición en la isla de El Hierro, consolidándose como un evento que conecta el cine y la cultura de los territorios insulares del mundo.

Candela Peña regresó a la isla a la que le guarda un cariño especial para formar parte del jurado de la sección Panorama.

"Qué suerte poder volver a casa, a mi isla, donde he vivido cosas tan importantes, tanto laborales como personales y vitales, y donde he sido y soy tan feliz", afirmó la actriz

Insularia-Islas del Mundo en Red

Insularia - Islas en Red es un festival de cine dedicado a las cinematografías insulares del planeta que propone el cine como una ventana de diversidad cultural de los territorios isleños.

Activo desde 2016, el evento tiene su sede principal en El Hierro, donde se celebra cada mes de octubre, aunque mantiene su itinerario por las ocho islas Canarias.

Se trata de un festival único en el mundo hispanohablante. Su objetivo es servir como foro internacional al para los creadores insulares, además de escaparate cultural para territorios de todo el planeta. A lo largo de sus ediciones, Insularia ha combinado proyecciones, talleres, debates y actividades educativas orientadas a todos los públicos.

Insularia 2025 / Insularia

Especial cariño a la isla de El Hierro

"Hice temporadas de una serie, dando vida a LA JUEZA de la isla, como a pasar la pandemia sola en una casa de la que me echaron, en esa misma casa, romperme los tendones del hombro derecho picando piña", explicó en sus redes sociales.

Hasta 2026

La edición 2025 de Insularia - Islas en Red concluyó en El Hierro con una gala de clausura especial en la que participaron Candela Peña y Cristina Wars, directora de artes del Britsh Council Spain.

"Poder volver una vez más, en un contexto cultural como ha sido Insularia, siendo jurado de la sección Panorama de cortos de diferentes islas de mundo junto a Cris inglesa y responsable de Arte del británico y Rory director chileno, ha sido absolutamente enriquecedor, todo ha sido espectacular", confesó

El festival continúa si recorrido por el resto de islas, reafirmando su compromiso con el cine insular y la diversidad cultural.