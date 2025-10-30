'Un tranvía llamado deseo': Nathalie Poza y María Vázquez articulan "el grito de dolor" del clásico de Tennesse Williams en el Teatro Cuyás

El dramaturgo Arthur Miller escribió sobre Un tranvía llamado deseo que el montaje articulaba el "grito de dolor" de una sociedad despiadada e individualista. El clásico de Tennessee Williams es una de las cumbres de la dramaturgia del siglo XX, un texto insondable que bien envejece a través de las verdades de sus personajes. La nueva versión escénica de este clásico rescatado por el director de teatro David Serrano hace parada en el Teatro Cuyás este viernes y sábado, a las 19.30 horas.

Las intérpretes Nathalie Poza y María Vázquez escenifican a Blanche y Stella DuBois, las dos hermanas protagonistas de esta historia que debutó en Broadway en 1974 conducida por Elia Kazan y un popular Marlon Brando, y a la que el clamor de la crítica le llevó a ganar un premio Pulitzer. "Ambas son dos monstruas de la interpretación", definió a las actrices el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani.

Dos enamoradas de Williams encargadas de "dar voz a su palabra", tal y como precisaron en la rueda de prensa celebrada esta mañana. La gira del tranvía se detiene este fin de semana en las tablas del coliseo de la calle Viera y Clavijo con un elenco de altura que se completa con el trabajo de Pablo Derqui, María Vázquez, Jorge Usón, María Jaimez en sustitución de Carmen Barrante; Rómulo Assereto; Mario Alonso y Carlos Carracedo.

Poza, actriz ganadora de dos Premios Goya que triunfa a su vez en la serie Furia del cineasta canario Félix Sabroso, explicó que el proyecto nació de su propio deseo de reencontrarse con su compañera María Vázquez y con el director David Serrano. "Fue un deseo mutuo, una locura compartida que surgió de la relación que se fue creando dentro y fuera del escenario", expresó. Serrano aceptó el reto de montar un texto de tal magnitud “con el vértigo que a todos nos producía", relató Poza, subrayando que la versión que se verá en el Cuyás "es exactamente la que escribió Tennessee Williams, traducida con la mayor fidelidad posible".

"Historia del teatro"

Por su parte, Vázquez recalcó la importancia de respetar el texto original, una decisión que le da nueva fuerza al material: "Es una historia tremendamente feminista. Tennessee Williams fue una persona muy adelantada a su tiempo. Construyó unos personajes femeninos increíbles, como Blanche y Stella, que siguen siendo excepcionales en la historia del teatro".

Su personaje, Stella, una mujer maltratada por su marido, ha sido a menudo interpretado como una figura secundaria o complaciente, pero que el texto íntegro revela sus matices y sombras. "Se ha querido dulcificar a las mujeres para que el público las vea bien. Pero aquí no tenemos por qué ser perfectas, ni dulces, ni previsibles. Y eso me ha dado la oportunidad de volar mucho.” Añadió que la relación con Poza dentro y fuera del escenario ha sido decisiva: "Trabajar con ella es un sueño. Dentro del escenario todo se recoloca, todo cobra sentido. Nos entendemos incluso en el silencio"

Ambas representan a dos seres delicados que Williams empujó al "espacio claustrofóbico" del escenario. De hecho, en la película homónima que Kazan rodó extasiado tras el impepinable éxito del montaje, ese lugar incómodo llevó a la dirección artística del rodaje a reducir el espacio en escena para que a los actores les fuera más dificil moverse por el escenario.

Además, la sala Josefina de la Torre acoge esta tarde, a partir de las 19.00 horas, un aperitivo con las dos actrices en el Jueves del Cuyás, donde las protagonistas del espectáculo podrán responder a las preguntas del público quiera y dialogar sobre la obra. La entrada es gratuita hasta llenar aforo.