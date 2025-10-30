Los universos de Ramón Esono se despliegan en Casa África con la exposición '218: Anansi, la arquitecta'

Anansi es una araña, un humano-araña, un anciano: tome la forma que tome, es un ser ingenioso y travieso que, según cuenta la leyenda, arrebató al dios Nyame las historias y se convirtió en la dueña de los cuentos. Robó las historias del mundo y es como si las narraciones caminasen sobre sus hilos, los de la telaraña negra que, desde hoy y hasta el próximo 30 de enero de 2026, teje un puente entre Canarias y el continente vecino con la exposición 218: Anansi, la arquitecta, que ya se puede visitar en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria.

Martina Andrés

Comisariada por Eduardo Caballero, la muestra nace del encuentro entre el dibujante e ilustrador Ramón Esono, originario de Guinea Ecuatorial, y el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. Juntos, han tejido una constelación de obras que reinterpretan las fábulas del padre de la literatura marfileña, Bernard B. Dadié, recogidas en su libro La tela negra, editado por Casa África en 2024.

Ilustrar cuentos

Los nueve artistas canarios, cuyos trabajos están recogidos en la Sala Kilimanjaro, han bebido directamente de estos relatos con moraleja. Así, Selena Baoli Artiles Ferrero, Lucía Gil Betancor, Julia Díaz Delgado, Eva González Ravelo, Juan José Díaz García, Paola Felipe Santana, Alex Hernández Lasso, Sandra Morales Félix e Ingrid Torres Herrera, se sumergen en la simbología y el imaginario de África Occidental para reinterpretar desde su mirada contemporánea los cuentos de Dadié.

Cada pieza nace de un proceso de investigación y asombro ante un universo desconocido. “Tuvimos que centrarnos en Ghana y Costa de Marfil porque son los lugares de origen del personaje de Anansi", explica Ingrid Torres, autora de las ilustraciones del relato El espejo de la escasez.

"No conocíamos al autor ni apenas la cultura africana, así que durante meses nos empapamos de información y aprendimos a entender sus historias y moralejas”. Su obra, inspirada en el primer cuento del libro, recuerda que la avaricia puede llevar a perderlo todo, una enseñanza que resuena con otras fábulas europeas y que, en el conjunto de la exposición, se convierte en una reflexión colectiva sobre la ética, la imaginación y la forma en que se construyen los mundos.

Universo Esono

Por su parte, el trabajo de Esono transforma el papel en una superficie donde se cruzan las tensiones del poder, la imaginación y la resistencia. Su trazo, hecho a bolígrafo, se asemeja a la tela de la propia Anansi: concéntrico hacia el poder y expansivo hacia lo onírico.

El artista Ramón Esono junto a su obra. / José Carlos Guerra

En la Sala Guinea Ecuatorial, su obra se despliega como una red de mundos posibles, una arquitectura del pensamiento que aparta al público del orden establecido para mostrar sus grietas y también para poner de manifiesto los vínculos comunes que existen entre los pueblos en las distintas orillas.

"La sociedad canaria se ha generado también en una circunstancia colonial, donde ha venido gente de muchos lugares y, por supuesto, gente de África. Anansi consigue, de alguna manera, generar también estos lazos a través de esta telaraña con la parte africana", puntualia el comisario de la muestra, además de hacer alusión a cómo la figura de Anansi también está presente en las leyendas del Caribe.

Mientras hablan, el sonido del "tucum, tucum, tucum", en palabras de Esono, llena la sala. La percusión es parte de la exposición que, entre sus obras gráficas, alberga también una parte de performance, bautizada bajo el nombre Sulrealismo System, a través de la que defienden que "el silencio también es un sonido", tal y como reflexiona el artista ecuatoguineano mientras abandona la sala para unir su canto al profundo tucum tucum.

"Pero él se iba. Y cosa extraña, cuanto más se iba, más bella le parecía la vida. ¡Ah! ¡qué pequeño había sido su horizonte, qué limitado! Ahora, delante de él, ¡el mundo, el espacio! Y ese mundo lo miraba fijamente, con los ojos secos y no ya a través de las lágrimas que lo deformaban todo, ni tampoco a través del frío, de las privaciones, de la miseria, de los trances continuos", reza el cuento de La jarra de Dadié.

Esta cita—que el escritor marfileño escribió como una revelación ante lo desconocido que sufre un personaje maltratado por su madrastra al irse de casa— resume, en parte, el espíritu de esta muestra: una invitación a mirar más allá del propio horizonte, a abrir los ojos sin lágrimas ni prejuicios hacia otras formas de contar y de entender el mundo. Como la araña que tejió las historias, la exposición enlaza culturas, generaciones y lenguajes, recordando que cada hilo del arte puede tender un puente, incluso sobre el océano.