Carlos Baute: “Yo compongo desde la felicidad, no sé hacerlo de otra manera”

El cantante y compositor venezolano Carlos Baute vuelve con un nuevo tema cargado de energía positiva y sonidos actuales. En “Quién mejor que tú”, Baute celebra el amor sencillo y luminoso que hace que todo se vea “a color”. A punto de cumplir más de tres décadas sobre los escenarios, el artista conversa en exclusiva con La Provincia sobre su proceso creativo, su adaptación a las nuevas tendencias y el secreto para mantenerse vigente en una industria musical que no deja de transformarse.

‘Quién mejor que tú’ nació de una frase que me dio una patadita al corazón Carlos Baute — Cantante

Tu nuevo single “Quién mejor que tú” suena muy fresco y luminoso. ¿Cómo nació esta canción?

Nació hace apenas un par de meses, está recién salida del horno. La compuse junto a mi amigo y gran productor Andrés Castro. Nunca habíamos compuesto juntos, aunque sí trabajamos en 2013, cuando produjo mi disco En el buzón de tu corazón.

Castro ha producido toda la vida a Carlos Vives, tiene 18 Grammy y ha hecho canciones como La Bicicleta de Shakira y Vives o temas para Prince Royce. Le mostré el título del tema, ya tenía un boceto, y le propuse componerla juntos. De ahí nació Quién mejor que tú, una canción para dedicarle a esa persona que te pone la vida en color, que te hace ver las cosas bonitas. Es un tema fresco, moderno y con mi sello.

¿En qué pensabas cuando escribías la letra? ¿Qué te inspiró?

En este caso la letra vino antes que la melodía. La frase “Quién mejor que tú” me dio en el corazón. Es casi una respuesta a “Quién te quiere como yo”. Pensé en esa persona con la que quieres tomarte una cervecita en la playa, bailar, pasarla bien.

Tiene además un guiño divertido: “En el bolsillo tengo una sorpresa y es que tengo un anillo”. Quiero jugar con eso en TikTok, para que los que quieran pedir matrimonio o hacer un detalle romántico puedan usarlo.

Hoy en 15 segundos tienes que enganchar al público Carlos Baute — Cantante

Hablando de TikTok, se nota que te adaptas a los nuevos tiempos. ¿Te ha resultado difícil?

No, me gusta evolucionar. Antes las canciones tenían intros de 20 segundos, y nos rompíamos la cabeza con los arreglos. Hoy hay que ir directo al grano: en 15 segundos el público debe entender de qué va el tema. Me he actualizado, igual que uno actualiza el teléfono o el ordenador.

Llevas más de 30 años de carrera y sigues sumando millones de oyentes. ¿Cuál es el secreto para seguir vigente?

Trato de mantener cada single al menos cuatro meses. Hay canciones que se lanzan y desaparecen al mes, pero yo sigo trabajándolas: radios, tele, prensa y redes. Si no estás en redes, desapareces.

A veces me piden fotos niñas que me dicen: “Mi mamá te ama”, y luego añaden: “Yo también”. Eso es porque sigo activo en redes. Si no, solo me conocerían las mamás y las abuelas (ríe).

Hay que formarse. Los músicos también estudiamos Carlos Baute — Cantante

Muchos artistas jóvenes defienden ser autodidactas. ¿Qué consejo les darías a los que empiezan?

Formarse siempre. Yo sigo estudiando constantemente. Los músicos, igual que los médicos o los abogados, tenemos que actualizarnos. Los programas cambian, salen nuevas herramientas... hay que aprender.

Y lo más importante: hacer buenas canciones. Eso es lo que somos. Pero no es fácil. Nadie sabe cuál será un éxito, ni Madonna, ni Ricky Martin, ni Alejandro Sanz. Solo puedes intentar componer el mejor tema posible.

Tu música siempre transmite alegría y ganas de vivir. ¿Te cuesta mantener ese tono incluso en momentos difíciles?

Soy de canciones felices, de buen rollo. Aunque puedo escribir temas tristes, necesito estar contento para componer. Me gusta escribir desde la felicidad.

Tengo muchas canciones listas, incluso discos completos. Ya tengo material para el próximo álbum y hasta para 2027. Me gusta ir con tiempo para no trabajar bajo presión.

Cantar me da dopamina y oxitocina Carlos Baute — Cantante

¿Qué no estarías dispuesto a hacer con tal de seguir otros 30 años en la música?

Nada que no me haga feliz. Yo sigo en esto porque me gusta. El abuelo de mi mujer tiene 94 años y sigue trabajando medio día porque le apasiona. Eso lo mantiene vivo.

Yo soy igual. Amo a mi familia, pero cantar y componer me hace feliz, me da dopamina, oxitocina... felicidad pura.

¿Qué viene ahora para Carlos Baute?

¡Mucho! Ayer mismo lanzamos una canción nueva con un videoclip hecho con inteligencia artificial. No soy yo quien aparece, pero se parece muchísimo (ríe). Lo hicimos con unos chicos venezolanos jóvenes que usaron una frase mía muy conocida, “Yo me quedo en Venezuela”, que ya es casi un segundo himno allí.

Cuando lo vi en redes, les puse un like y me escribieron emocionados. Al final terminamos haciendo la canción juntos.

Además, el 15 de noviembre estreno otro tema con un joven artista que versionó una canción mía en TikTok. Estoy lleno de proyectos, de ilusión y de música.

Carlos Baute / Carlos Baute

Ficha rápida