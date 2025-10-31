Todo lo que necesitas saber del concierto de Craig David en Gran Canaria

El icono internacional del R&B Craig David ya está en Gran Canaria. El cantante británico, autor de éxitos como 7 Days y Walking Away, ofrecerá mañana un concierto en la Plaza de la Música, en el mismo entorno en el que actúa esta noche el cantautor Leiva. La fecha forma parte del calendario oficial de su gira y en la promoción local del festival R&B Nation.

La organización del festival R&B Nation convocó esta mañana a los medios en el Hotel Santa Catalina para avanzar detalles del espectáculo. El concierto adopta el formato TS5, un directo híbrido en el que David combina su faceta de DJ con intervenciones vocales en directo, repasa grandes éxitos y enlaza himnos del R&B, UK garage, bashment y house.

Ausente en la rueda de prensa

Craig se ausentó de la rueda de prensa por "un percance" vinculado a retrasos en los vuelos y a un fallo de comunicación con su equipo. El artista ya se encuentra en la isla y la organización mantiene la fecha del espectáculo. "Hemos hecho todo lo que pudimos para poder solucionarlo, pero ha sido imposible", explicaron los promotores de R&B Nation, Viraaj Chugani y Anluj Ponce. Y Añadieron: “Creemos que podemos darles una buena noticia de lo brillante que mañana en breve".

El recinto del festival abrirá sus puertas a las 18.30 y en el cartel figuran, además del británico cabeza cartel, los DJs locales Darío y Saot ST, así como una selección de artistas canarios y food trucks para el público. En la rueda de prensa, los promotores estiman una asistencia entre 4.000 y 5.000 personas para esta edición inaugural de R&B Nation en la isla.

Tercera vez en Gran Canaria

Craig David ya había visitado Canarias en otras ocasiones. En 2009, actuó en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con un concierto multitudinario en el parque Santa Catalina, y también ofreció un show en la sala Pick Up, donde repasó sus grandes éxitos. Tras su paso por el Archipiélago, David continuará su gira con una jam en Kuala Lumpur (Malasia) el 10 de noviembre; y seguirá el próximo año por diferentes ciudades de Reino Unido.

Craig David saltó a la fama con Born to Do It (2000), álbum que incluye himnos como 7 Days y Walking Away, y desde entonces ha alternado álbumes de estudio, colaboraciones y proyectos en directo. TS5 nació como una prefiesta privada y creció hasta convertirse en residencia y sello de eventos con popularidad en Ibiza por la capacidad de David para pinchar, cantar y conectar con el público.

Su noveno disco, Commitment, reúne 13 temas y suma colaboraciones con artistas como Tiwa Savage, JoJo y Louisa Johnson; incluye singles como In Your Hands, SOS, Commitment (con Tiwa Savage), Wake Up, In It With You (con JoJo) y Rain.

"Estábamos en un viaje a Madrid. Y resulta que esta persona que está aquí a mi lado, pues iba conduciendo, puso una lista de R&B y salió la mítica canción 7 Days". "Queremos que R&B Nation no sea un simple concierto, sino una experiencia para recordar los viejos tiempos de la música R&B", precisó Ponce.