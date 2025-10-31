El conocido productor Jaume Roures prepara una película de ficción sobre Carlos Mazón

Que lo acontecido en el último año en la Comunidad Valenciana a raíz de la trágica dana da para película, era casi evidente desde el primer momento, dada la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, ha sido la gestión política de la desgracia, tanto o más increíble, la que ha captado la atención del productor Jaume Roures, que ha anunciado este viernes que está preparando una película de ficción sobre el papel del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con el guión de Jordi Galcerán: "Todo el mundo queda retratado".

Lo ha dicho en una entrevista de 'Rac1', en la que ha asegurado que la película no tratará sobre la tragedia de la dana sino que busca "poner de manifiesto que la gente tiene cargos públicos tendría que ser de otra manera", y ha dicho que todavía no tiene director.

"Una parte importante de nuestros políticos son oportunistas, gente no capacitada que, por temas de partidos y cosas similares, acaben en lugares de responsabilidad para los cuales no están capacitados", ha afirmado el productor. Así, ha apuntado que la ciudadanía paga situaciones como la de la dana, los cribajes del cáncer de mama en Andalucía y los incendios del pasado verano, y ha sostenido: "Lo que quiero poner de manifiesto en la película es esto, no recrearme en un drama que es demasiado drama".

El productor ha recordado que "el 'spot' de campaña de Mazón comenzaba con una tormenta y él aparecía y resolvía los problemas" y ha asegurado no saber si se trata "de justicia divina o de simbolismo catárquico", ha concluido.