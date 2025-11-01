Así se expresa uno de los personajes de las Crónicas de Alonso Quesada: «Jesús hija, igualito, igualito a como habla uno! Idéntico. Yo no sé cómo nos ha copiado tan bien, ese hombre que no va a ningún sitio, ni al Casino, ni al Club, ni a las verbenas, ni al parque, ni a nada; ¡ni a bailes! y que parece que va enfadado. ¡Fíate, niña, fíate! Donde menos se piensa salta una liebre». El texto es una muestra del recurso del escritor grancanario a la fraseología popular y a los modismos de la sociedad isleña de su época. Quesada consideraba sus Crónicas de la ciudad y de la noche (cuyo subtítulo es Glosas humorísticas del modo social de los insulares canarios) una ligera reflexión de la vida urbana, y en ellas nos ofrece una visión irónica de sus personajes y de los hábitos sociales. Se muestra atento observador de la realidad que lo circunda, hasta el punto de poder afirmar que sus lectores podrán ver retratados sus modales y su lenguaje en sus escritos. La frase que el autor pone en boca de uno de sus personajes («igualito, igualito a como habla uno») es fiel reflejo de un modo de hablar de una época, idiolecto que, en gran medida, ha llegado hasta nuestros días. Pero la producción de Quesada no obedece a una labor lexicográfica en el sentido académico, sino más bien a la plasmación literaria de los usos lingüísticos populares. Entre los variados aspectos que toca en sus Crónicas están los referidos al tiempo y que suele titular con una expresión característica del modo de hablar canario. Así, por ejemplo, Levante. «Hoy hay levante» [...] «Es tanto el calor que hace allá arriba (en el Monte) que no se puede salir». [El «levante» es viento fuerte del sureste que suele traer polvo en suspensión procedente del continente africano]; o «Ya corre fresquito» para referirse a esos momentos de tregua que da el calor: «[...] véngase para acá que aquí corre fresquito»; o el vaticinio: «Habrá más calor»: «¿Ha visto usted como llueve? / ¡Bah! Para más calor».

Otra curiosidad son los tipos de saludo y despedida informales, como «¿Ya vino?» y «¡Déjense ver!». Cuando el isleño regresa de Madrid, de Londres o de La Habana -pongamos por caso- el saludo más común cuando se encuentra a un amigo por la calle es «¡Hola! [fulano] ¿Ya vino?». Y el recién llegado responde siempre: «¡Ya vine!»; después se encuentra otro amigo que le dice lo mismo: «¿Ya vino?», y él les contesta a todos igual, sonriendo: «¡Ya vine!». De este dialogo ocasional Quesada reflexiona sobre el uso habitual de la pregunta «¿ya vino?» en la que hace notar que el recién llegado no se extraña que, habiendo venido, le pregunte un amigo que le ve con sus propios ojos: «¿Ya vino?», y él responda como si nada: «¡Ya vine!». Haciendo notar con ello la comicidad de la situación.

Como fórmulas de despedida se recogen «¿Ya se van?» y «¡Déjense ver!» que se insertan en el siguiente diálogo: «¿Se van ustedes?» / «Sí, nos vamos. Tenemos que hacer otras visitas» / «Déjense ver». Ambas todavía de uso corriente como despedida informal (»¿Ya se van, chiquillos? [...] Déjense ver»). El «¿ya se van?», pronunciado con tono lastimoso, puede indicar deseo que la visita se quede un poco más o, al contrario, ratificar la intención de que se marche o un sentido neutro. El «déjense ver» puede tener un sentido de reproche cariñoso por el tiempo transcurrido sin verse, cuando no de recordatorio que no dejen pasar mucho tiempo hasta el próximo encuentro. Y nunca las mañas pierdan.