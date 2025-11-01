Leiva: «Intentaremos estar a la altura para que la entrada sea impagable»

«Queremos que sepan que valoramos en toda su dimensión el esfuerzo que supone pagar una entrada», compartió Leiva al abrir su concierto la pasada noche en la Plaza de la Música. Y sin más dilación, el artista se quitó el sombrero ante su público asegurando que «intentaremos estar a la altura para que vuestra entrada sea impagable». El cantante cumplió su palabra y los asistentes al espectáculo vibraron durante todo el acto con la voz y el acompañamiento musical del intérprete, quienes fueron capaces de convertir el evento en una ceremonia de rock y emoción compartida.

Más de 7.000 personas llenaron la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, en una noche en la que el madrileño desplegó todo su repertorio y presentó las canciones de su nuevo disco, Gigante. Bajo el cielo de la noche de Halloween y con el Atlántico al fondo, la ciudad se rindió al poder escénico de un músico que ya forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

El retorno de Leiva

Leiva no visitaba el Archipiélago desde mayo de 2022. Tras tres años, su deseada espera se hizo notar desde los primeros acordes, cuando el público entendió que no asistía a un simple concierto, sino a un reencuentro. El cantante apareció con su habitual mezcla de energía y melancolía, flanqueado por una banda musical que acompaña cada gesto con precisión. El arranque fue con Bajo presión y desde ahí el ritmo no decayó: guitarras que rugen, luces que respiran al compás y una voz que emociona profundamente a todas las edades.

Cambios de última hora

La organización había anunciado tan solo unas horas antes del espectáculo un cambio de horario: el concierto arrancó a las 21.40 horas, en lugar del horario previsto inicialmente, para coordinar la agenda de eventos de la ciudad. Sin embargo, el retraso no desanimó al público grancanario.

Leiva sabe mirar hacia adelante sin renunciar a su historia. Por ello, alternó los nuevos temas con clásicos de su carrera —Terriblemente cruel, La llamada o Sincericidio—, coreados como si formaran parte del ADN del público y al son de las más de siete mil gargantas que le seguían.

Público protagonista

«¡Qué bonito cantan, Gran Canaria!», gritó entre aplausos, antes de presentar Gigante, tema que da nombre al álbum. Publicado el pasado abril, este disco es el sexto que el intérprete publica en solitario, grabado entre Madrid y Texas y masterizado en Nashville. En él, el músico vuelve a asumir la mayoría de los instrumentos y firma un sonido más expansivo, sin perder su sello personal. En directo, esas canciones se transforman: la sutileza de estudio se vuelve músculo escénico.

El público, diverso y entregado, respondió como un solo cuerpo. Familias enteras, parejas jóvenes y seguidores fieles desde su etapa con Pereza llenaron la plaza. Hubo lágrimas, abrazos y coros que se extendieron mucho más allá de las vallas del escenario situado en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra, la cual fue testigo de un concierto que desbordó todas las expectativas.

La puesta en escena fue un espectáculo de luces cálidas, proyecciones minimalistas y una banda que parece moverse por instinto. Cada canción fue una postal de honestidad artística, un recordatorio de por qué Leiva sigue siendo uno de los grandes referentes del rock en español.

Una despedida sin final

El concierto cerró pasadas las 23.00 horas. La recta final incluyó grandes temas como Lady Madrid y No te preocupes por mí, cantadas a coro por las miles de personas que se resistían a dejarlo ir. Sin embargo, la guinda del pastel llegó con Princesas, una canción que ha arrasado las listas de música, salas de discoteca y trayectos en coche desde hace veinte años, cuando el artista formaba parte de Pereza.