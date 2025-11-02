Gorety Almeida: «Seguimos educando para transformar vidas»

El nuevo Suplemento Histórico de ECCA.edu rescata los primeros pasos de la emisora educativa. Gorety Almeida, directora gerente de ECCA.Edu subraya que la misión de la institución sigue siendo poner la educación al servicio de la sociedad.

¿Cómo describiría el papel que ha tenido Ecca.edu en la historia de la educación en Canarias?

Ecca.edu ha sido, desde sus orígenes, una herramienta al servicio de la población canaria. Su misión ha sido siempre ofrecer oportunidades de aprendizaje a quienes no las tenían, y lo ha hecho con un modelo pedagógico pionero que permitió estudiar desde cualquier rincón del Archipiélago. Hemos acompañado a generaciones de personas que necesitaban una segunda oportunidad, y eso es lo que más nos enorgullece. Durante seis décadas hemos formado a más de tres millones y medio de personas, un logro que habla del compromiso social y educativo de esta casa.

¿Qué balance hace de esta trayectoria tan extensa?

Es una historia profundamente humana. Ecca.edu nació con una idea sencilla pero revolucionaria: que la educación debía llegar a todos, también a quienes no podían acudir a un aula tradicional. En sus inicios, las clases se emitían por radio y los alumnos trabajaban con cuadernos y tutorías personales. Esa combinación permitió que muchas personas aprendieran a leer, a escribir y a continuar sus estudios sin abandonar su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, fuimos incorporando nuevas tecnologías, pero sin perder nuestra esencia. Lo que empezó como un proyecto de alfabetización hoy es una red educativa que apuesta por la formación permanente y por la inclusión.

¿Cómo ha conseguido Ecca.edu mantener su vigencia en un mundo tan cambiante?

Porque hemos sabido adaptarnos sin renunciar a lo que somos. La clave ha sido entender que la educación no se limita a los contenidos, sino que tiene una dimensión social y emocional. En Ecca.edu siempre hemos escuchado a la sociedad, nos hemos dejado interpelar por sus necesidades. Esa conexión nos ha permitido transformarnos una y otra vez. Pasamos de la radio al formato digital, del casete al aula virtual, y de ahí a la formación en línea con plataformas interactivas. Pero seguimos teniendo la misma vocación: acompañar a cada alumno en su propio proceso de aprendizaje.

¿Cómo definiría el papel de Ecca.edu en la sociedad canaria actual?

Somos una institución profundamente arraigada en la identidad del Archipiélago. Trabajamos junto a las administraciones públicas, especialmente con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, pero también con ayuntamientos, cabildos y entidades sociales. Somos un centro oficial de educación a distancia para personas adultas que desarrolla su actividad educativa exclusivamente en Canarias. Nuestro papel es ser una herramienta al servicio de la población y de las políticas educativas del Archipiélago. Nos sentimos parte de la estructura educativa de Canarias y nuestra prioridad es responder a las necesidades reales de las personas.

ECCA ha estado muy vinculada a la educación de adultos. ¿Qué ha significado eso para la institución?

Ha sido una de nuestras mayores aportaciones. La educación de adultos requiere empatía, flexibilidad y respeto. Muchas personas llegan con miedos o con historias de fracaso escolar, y lo primero es hacerles sentir que pueden lograrlo. En Ecca.edu trabajamos con itinerarios personalizados, atendiendo el ritmo y la situación de cada uno. Hemos visto a personas que aprendieron a leer de mayores, que obtuvieron un título tras décadas sin estudiar o que encontraron en la formación una manera de recuperar la confianza. Todo eso forma parte del valor humano que define nuestra institución.

¿Qué retos enfrenta Ecca.edu en este momento?

El principal reto es seguir siendo útiles en un contexto que cambia a gran velocidad. La digitalización, la inteligencia artificial o las nuevas metodologías suponen oportunidades, pero también desafíos. Tenemos que seguir innovando para no dejar a nadie atrás. La tecnología debe ser una aliada, no una barrera. Por eso cuidamos mucho el acompañamiento personal, la tutoría, la orientación y el contacto humano. Nuestro modelo combina innovación y cercanía, porque entendemos que la educación no se trata solo de aprender, sino de crecer.

El nuevo suplemento histórico de Ecca.edu pretende precisamente mirar atrás. ¿Cuál es su propósito principal?

Queríamos dejar constancia de todo lo que ha significado ECCA para la sociedad canaria y, en general, para la educación en España. Este suplemento es una recopilación de unas ochenta cartas fundacionales —muchas de ellas intercambiadas entre el fundador, Francisco Villén, y su provincial jesuita— en las que se narra cómo nació la institución: la búsqueda de profesorado, los primeros acuerdos con el Ministerio o los inicios del proyecto educativo. Es una forma de agradecer y reconocer a todas las personas que han hecho posible el camino de Ecca.edu, desde sus orígenes hasta hoy.

¿Cómo se elaboró este trabajo histórico?

Con mucho rigor y también con mucha emoción. Hemos revisado los archivos originales y seleccionado las cartas más significativas de aquel intercambio epistolar que dio forma a la fundación. Fue un proceso de investigación y, al mismo tiempo, de reencuentro. Cada carta refleja un momento clave: la ilusión de empezar, las dificultades de los primeros años y la fe en que la educación podía cambiar vidas. El suplemento no es un simple recorrido cronológico, sino un testimonio documental que nos devuelve a la raíz de lo que somos como institución.

¿Qué espera que sienta el lector al leer el suplemento?

Queremos que se reconozca. Que vea reflejada su historia o la de alguien cercano. Hay alumnos que aprendieron con una radio en la cocina, personas que estudiaban por la noche después de trabajar o madres que sacaron adelante sus estudios junto a sus hijos. Todo eso forma parte del ADN de Ecca.edu. También esperamos que el lector comprenda que la educación es un camino que no termina nunca, y que las oportunidades de aprender deben seguir abiertas para todos.

Más allá de la memoria, ¿cómo conecta este suplemento con el presente y el futuro de la institución?

De forma muy directa. Este suplemento no cierra una etapa, la proyecta hacia adelante. Nos recuerda de dónde venimos y nos impulsa a seguir innovando. Hoy tenemos nuevos retos: la formación digital, la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión. Todo eso forma parte de nuestra hoja de ruta. Mirar atrás no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de reafirmar nuestro compromiso con el futuro.

¿En qué medida la tecnología ha cambiado la manera de enseñar en Ecca.edu?

Ha cambiado mucho, pero no la esencia. Seguimos creyendo que la persona es el centro del proceso educativo. La tecnología nos permite llegar más lejos, pero el acompañamiento sigue siendo lo más importante. Nuestras tutorías y nuestro modelo de seguimiento son la base del éxito de nuestros estudiantes. La radio fue una herramienta, ahora lo son las plataformas digitales, pero el vínculo humano sigue siendo el corazón del modelo ECCA.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a la ciudadanía canaria?

Que Ecca.edu es suya. Que nació para servir y que sigue al servicio de las personas. Somos parte del sistema educativo, pero también parte del corazón de la sociedad canaria. Queremos que cada persona sienta que puede contar con nosotros para aprender, mejorar o reinventarse. La educación es la herramienta más poderosa para cambiar vidas, y nuestra misión es mantener esa puerta abierta siempre. Lo que somos hoy se lo debemos a quienes confiaron en nosotros y a quienes siguen haciéndolo cada día.