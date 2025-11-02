El show vibrante de Manuel Turizo revoluciona Infecar

Con un despliegue espectacular y un show cargado de ritmo, Manuel Turizo, la voz de la música latina, pop urbano y reguetón, revolucionó anoche el recinto de Infecar en Las Palmas de Gran Canaria con su primer concierto en solitario en la Isla tras su paso, la noche anterior, por Tenerife.

El cantante colombiano volvió a hacer gala de su conexión con el público isleño recorriendo un repertorio cargado de éxitos que han conquistado a públicos de todas las edades.

Esta es la primera vez que Manuel Turizo recala en España con su propia gira y no como parte de la oferta de festivales.

«El 201 es mi apartamento. Le quise poner así porque es mi lugar, un disco que es mi inspiración y como lo que yo siento. Es una fiesta latina, ese ambiente donde pasa todo y de donde yo vengo, donde pasan las rumbas, las borracheras, los despechos, también el primer polvo de tu vida y donde lo cuento muy a mi estilo», explicó el cantante.

El espectáculo estuvo cargado de momentos emotivos en los que los fans del intérprete disfrutaron al ritmo de reconocidas canciones como La bachata, Quiéreme mientras se pueda o Una lady como tú. Por supuesto, también hubo espacio para temas que forman parte del último disco que vio la luz en 2024.

El momento estrella de la noche llegó cuando el artista sorprendió al público grancanario vistiendo la camiseta de la UD Las Palmas, acto que en ocasiones anteriores ya había realizado con el fin de sentir cerca a los fans de la Isla. Un guiño que para los asistentes no pasó desapercibido mientras coreaban el cántico del «¡Pío, pío!».