GRAN CANARIA recibe por primera vez Love the 90’S

Love the 90’s es el mayor festival dedicado a la década de los noventa a nivel mundial. El público disfruta de lo mejor del dance, del pop/rock y los hits del verano de aquellos maravillosos años. El festival permite al público revivir la música de una etapa muy especial donde se dieron grandes hits que han perdurado a lo largo de los años. Miles de espectadores se han enamorado en las ediciones anteriores del diseño de los escenarios, el ritmo sin pausa que alterna actuaciones en directo y djs, las coreografías, los efectos especiales y un enorme despliegue audiovisual.

Sharemusic! ha ideado para la cita del 15 de noviembre la realización de un festival único en Canarias que visita por primera vez Gran Canaria con un escenario diseñado por los mejores equipos especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de España. La puesta en escena de los más de 15 artistas confirmados cuenta con increíbles efectos de iluminación y láser. Love the 90’s llega a Gran Canaria con todos los elementos que ya forman parte del imaginario colectivo de la década de los 90. El show totalmente sincronizado está al nivel de las grandes giras europeas e internacionales. Sharemusic! una vez más hará uso de los últimos avances tecnológicos para ponerlos al servicio de las emociones.

Artistas confirmados: Gala - Corona - Sonique - Daisy Dee de Technotronic - The Outhere brothers - Paradisio - Chimo Bayo - Jumper Brothers - King africa - Rebeca - Abel de SBS - Sensity World - presentado por: Fernandisco

El año 2017 la promotora musical Sharemusic! lanza por primera vez Love The 90’s, a partir de ese momento la cita musical se convierte en un fenómeno internacional. Hoy en día es el festival más grande del mundo dedicado a la música de los años noventa. La promotora ha ideado, creado y ejecutado el fenómeno musical Love The 90’s con el objetivo de que el público pudiera recordar y revivir los mejores momentos de su vida sin dejar de disfrutar ni un minuto. El año pasado el festival celebraba su primera edición en las Islas Canarias, lo hizo en Tenerife. Este año 2025 repite la cita en la isla después de que su gira nacional le haya llevado por seis capitales españolas y en todas ellas haya colgado el cartel de “todas las entradas vendidas”. Concretamente, el sábado 8 de noviembre Love the 90’s se celebra en Tenerife, y por primera vez en la historia Love the 90’s se celebra el 15 de noviembre en Gran Canaria. La fecha de cierre de la gira nacional es el próximo 29 de noviembre en Bilbao.

Love the 90’s es el mayor festival dedicado a la década de los noventa a nivel mundial. / SHARE MUSIC

El éxito de Love the 90’s se traducirá este próximo año 2026 en su primera gira internacional por Latinoamérica el mes de marzo; la promotora ya ha anunciado dos fechas en México y una en Chile. Asimismo, Love the 90’s el próximo año seguirá su habitual gira por las principales capitales españolas.

El proyecto está patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema «Islas Canarias Latitud de Vida», el Cabildo de Gran Canaria bajo el lema “La Isla de mi Vida» y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante la marca “Promoción Las Palmas de Gran Canaria”.

Más información y venta de entradas: lovethe90sgrancanaria.es