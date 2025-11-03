Un recorrido literario por Las Palmas de Gran Canaria a través de los ojos de Alonso Quesada en la Biblioteca Insular

Amalia Llabrés Romero, nieta de Alonso Quesada, recuerda que era muy pequeña cuando descubrió que tenía un abuelo escritor. Con su madre, se subían a la guagua con asientos de madera que, en su recorrido, pasaba por delante de la escultura del escritor que está delante del Club Metropole. «Mi madre siempre decía: ese es el abuelo. Veíamos ese busto negro y éramos tan chicos que, cada vez que íbamos por ahí, cantábamos '¡abuelo negro, abuelo negro!' Y ya se quedó en la familia», rememora junto al montaje de la exposición documental Alonso Quesada a través de las palabras que este martes 4 de noviembre a las 20.00 horas se inaugura en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

La fecha coincide con el día del centenario del fallecimiento del autor de humor socarrón y mirada sensible que fue un gran cronista de la ciudad que lo acogió, entre tantos lugares que dejaron impronta en sus textos. Esa urbe que lo vio nacer -y que tantas veces recorrió con la pluma observando conversaciones y comportamientos ajenos- le devuelve, cien años después de su muerte, esa mirada en forma de homenaje de la mano del Cabildo de Gran Canaria y de la empresa de gestión cultural y literaria Lu(g)ar.

«¿Cómo podemos mirar a Alonso Quesada para que se acerque al visitante de nuestro tiempo?» La cofundadora de la mencionada entidad y también comisaria de la muestra, Lucía López Orta, explica que fue esta pregunta de la que partieron de darle forma a la exposición. Así apareció el primero de los elementos que la vertebran: el tiempo, ese que fue tan escaso en la vida del escritor. «Se convierte en un protagonista, en un personaje más, que nos invita a recorrer la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde la mirada de Quesada», apunta la comisaria.

La exposición propone un viaje sensorial y literario por la capital de comienzos del siglo XX que Quesada retrató con una mezcla de ternura, ironía y melancolía. «Él era un flâneur, alguien que paseaba sin rumbo, observaba, escuchaba conversaciones ajenas y se quedaba con la esencia de los lugares», añade López Orta. Esa mirada de quien se detiene a observar lo que los demás apenas notan, es la que guía el recorrido de la muestra.

Para culminar la inauguración que tendrá lugar mañana, se contará con la propuesta escénica Sensaciones de Alonso Quesada, creada por la Asociación Canaria de Arte Inclusivo (ACAI) y con la proyección del trabajo literario Salseo de Alonso Quesada realizado por la tiktoker, escritora y periodista Patricia Fernández.

Los lugares

El barranco del Guiniguada, el cementerio, la Plaza de Santo Domingo, Vegueta, el Puerto de La Luz, el Parque de San Telmo o los Arenales: todos sitios presentes en sus escritos, en sus Crónicas de la ciudad y de la noche, en Insulario, en artículos de periódicos como El Liberal, La Publicidad o Ecos, entre otros.

Algunos fragmentos de estos textos se recogen en la muestra junto a fotografías, cartas, manuscritos, objetos personales, recortes de prensa de la época, libros y documentos originales pertenecientes al fondo patrimonial de la Biblioteca Insular, que sumergen al visitante en la atmósfera de una época en la que «un pollo isleño se declara», «las calles risueñas, alegres, porque no pasa nadie, duermen una siesta bajo el sol» o «por las puertas de las oficinas aparecen algunos señores sacudiéndose con las manos la americana y los pantalones», tal y como describe Quesada en sus crónicas.

Detrás del nombre de Alonso Quesada estaba Rafael Romero Quesada (1886-1925), un hombre sensible que convirtió su vida en un ejercicio de observación y resistencia. Enfermo de tuberculosis desde la juventud, trabajó como contable, oficio que le permitió escribir versos y escritos que miran con ironía y curiosidad lo cotidiano y que, aunque condensan la esencia de su época, no dejan de resonar en la actualidad.

«Sin expectativas»

La sugerencia de López Orta para el público es la de «abordar la muestra sin expectativas, intentando imbuirse en sus palabras, en sus textos, y visitar cada rincón con ojos nuevos». Ojos nuevos que solo llegan cuando se abraza la pausa y no se espera nada. Y la muestra invita justamente a ese ejercicio que parece tan complicado a día de hoy: el de bajar el ritmo para dejar así que la ciudad hable a través de las palabras de Quesada, que atraviesan el tiempo una y otra vez desde que fueron escritas para recordar que la condición humana -y también la isleña-, en el fondo, sigue siendo igual.

Quesada está en ese busto y en ese «abuelo negro» recordado con tanto cariño, y también en ese flâneur que invita a la escucha atenta y deambula por las calles buscando la esencia de la vida en los detalles más nimios. Las palabras del escritor se cuelan por los callejones, se cruzan con la gente, se mezclan con las conversaciones que él mismo habría querido escuchar y mantienen viva su esencia en el centenario de su muerte.