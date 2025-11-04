Mel Ömana y Merche cantan en la 8º Gala Pequeño Valiente

Ya está todo preparado para la VIII Gala Pequeño Valiente, la cita solidaria más importante de Canarias que se celebrará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en el Gran Canaria Arena. El evento tiene como objetivo la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer infantil, el propósito que persigue la Fundación Canaria Pequeño Valiente.

Artistas de la talla de Antonio José, Merche, Café Quijano, J Kbello, y María Parrado encabezan un cartel que contará además con Mel Ömana, Sonia y Selena, Verónica Romero, Candela Gómez, la soprano Arantza Navarro, Bry M, Grupo Infantil Jaleox y Drea. El público disfrutará además del ballet Olé Flamenco by Fran Chafino, el humor de Maestro Florido y la participación del DJ Alberto Monterrey.

La gala se presentó ayer en un acto junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la directora de RTVE en Canarias Francisca González, José Juan Jerez, presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente y Roberto Herrera, director y presentador de la gala.

Presentada y dirigida por Roberto Herrera con el apoyo de los periodistas Nayra Santana, Sara Fez y Néstor Santana y transmitida en directo por La 2 de TVE en Canarias, la gala contará con usuarios de la fundación, que hablarán a través de vídeos sobre su historia de superación frente al cáncer.

Entre las novedades, una cámara se colará en los camerinos de los artistas e invitados canarios que vienen desde la península para apoyar a la fundación desde el set de llamadas en el que un grupo de profesionales de la comunicación y el espectáculo atenderán en directo a los telespectadores que deseen realizar una contribución económica.

Un año más, la Fundación Canaria Pequeño Valiente hará entrega a empresas y entidades de los Premios Pequeño Valiente 2025 en reconocimiento a su colaboración activa con la fundación durante todo el año. En esta edición los galardonados son La Fundación Newport, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, el restaurante El Centro Guayadeque la productora Escobedoheart, el restaurante El Llagar de Keira y el proyecto Musicoterapia Hospitalaria de la Fundación Mapfre Canarias.

En palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se trata de «una gala consolidada como referente en la solidaridad, la música, el humor, con un objetivo detrás, hacer posible la existencia de esta organización que tanto contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y sus familias. Para el cabildo Pequeño Valiente es referencia y nos tendrán siempre a su lado».

El presidente de Pequeño Valiente, José Juan Jerez, daba las gracias a instituciones y empresas que hacen posible la gala, «que este año va a ser muy especial, porque además de la alegría y la ilusión podremos ver y escuchar unos vídeos increíbles que nos van a llevar a la realidad de los niños con cáncer» y destacaba además el apoyo del Cabildo de Gran Canaria «porque han sido los que han apostado por nosotros desde el principio para que Pequeño Valiente sea hoy lo que es».

Francisca González, directora de RTVE en Canarias señalaba «el poder transformador de los medios de comunicación, no sólo para canalizar la solidaridad canaria sino también para crear conciencia,» acercando a todos la realidad de numerosas familias del archipiélago «a nivel social, psicológico y económico».

El presentador y director de la gala, Roberto Herrera, aseguraba que a través de una serie de vídeos vamos a ser testigos «de historias preciosas y muy duras de superación, jóvenes de menos de 22 años, algunos ya han superado el cáncer, otros están en el proceso.» Y destacaba que «ya en estos momentos llevamos 2.700 entradas vendidas», por lo que podrían superarse las de 2024.

Las entradas para asistir a la Gala Pequeño Valiente 2025 se pueden adquirir en www.tureservaonline.es y de forma presencial en la sede de la Fundación en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 8.30 a 19.00. Todas ellas a precios de diez, 12 y 15 euros según localidad. Para aquellos que no puedan asistir a la gala también es posible contribuir a través de una Fila Cero haciendo un ingreso a través de una cuenta bancaria disponible en las redes sociales de la fundación.

El dinero que se recaude a través de a la Gala Pequeño Valiente se destina íntegramente a mantener los numerosos servicios de asistencia y recursos de la fundación, entre ellos el proyecto más ambicioso de Pequeño Valiente, la construcción del Complejo Andamana Pequeño Valiente, un proyecto dirigido a ofrecer atención integral a familias de menores con cáncer y otras enfermedades raras. La fundación espera alcanzar las mismas cifras de la pasada edición, 3.000 entradas vendidas y más de 120.000 euros entre venta de entradas y recaudaciones, la mayor cantidad de su historia.

Lugar: Gran Canaria Arena, c/ Fondos de Segura.

Hora: a las 20.00 horas.