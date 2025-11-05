El Cabildo crea el Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada

Un siglo atrás, tal día como ayer, falleció en el municipio grancanario de Santa Brígida el poeta Alonso Quesada, cuando aún no había cumplido los 39 años de edad. En homenaje a esta efeméride, el Cabildo de Gran Canaria, a través de las Consejerías de Presidencia y de Cultura, desplegó diferentes iniciativas para conmemorar el centenario del escritor modernista a quien se dedicó este año el Día de las Letras Canarias 2025 y quien fue nombrado a título póstumo Hijo Predilecto de Gran Canaria.

Por la mañana, tuvo lugar el acto institucional principal en el exterior del Cabildo donde su presidente, Antonio Morales, y la consejera de Cultura, Guacimara Medina, asistieron a la inauguración de la exposición, diseñada por Óscar Rodríguez Vila, que hasta el día 18 de noviembre se exhibirá en La Pecera de la calle Bravo Murillo.

En el transcurso del acto, Morales anunció la creación del Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada con la finalidad de incentivar a los creadores y creadoras de este género y mantener viva la figura del poeta. Con un premio único dotado con 10.000 euros, la convocatoria será de carácter bienal.

Morales destacó que Quesada fue «un hombre de vanguardia del posmodernismo que pudo haber sido sin duda una referencia de la literatura española». Por su parte, Medina explicó que Quesada «vivió una etapa convulsa de cambio y transición a finales del XIX en la que el Modernismo imperaba en la capital grancanaria y que tan bien retrató con sus palabras y los distintos géneros que cultivó».

‘No me han invitado’

Asimismo, se proyectó No me han invitado, uno de los siete trabajos producidos por Cultura empleando Inteligencia Artificial y realizados por Néstor Cebrián Reyes, a partir de imágenes del fondo perteneciente a la FEDAC, inspiradas en la obra de Quesada, Crónicas de la ciudad y de la noche.

El acto contó con la participación de las nietas de Alonso Quesada, Amalia y Rita Llabrés Romero, los escritores y ensayistas José Luis Correa, que leyó un fragmento escogido de Crónicas de la ciudad y de la noche, y de Lázaro Santana, que hizo lo propio con el poema de Quesada Tierras de Gran Canaria, el cantante Eduardo Perdomo y la profesora y traductora de la reciente versión francesa editada por el Cabildo grancanario de la obra El lino de los sueños, Mari Claire Durant.

La torre racionalista del edificio del Cabildo de Gran Canaria quedó anoche iluminada con el rostro de Quesada, que hasta el 18 de noviembre, podrá contemplarse cada noche en la estructura vertical en la que se encuentra el reloj del edificio de la Casa Palacio. A continuación, se inauguró en la Biblioteca Insular la exposición documental titulada Alonso Quesada a través de las palabras que podrá disfrutarse en el citado centro hasta el próximo 9 de enero de 2026.

Esta muestra ofrece al público una cuidada selección de fragmentos de la obra del escritor Alonso Quesada, fotografías, cartas, manuscritos, objetos personales, recortes de prensa de la época, libros y documentos originales pertenecientes al fondo patrimonial de la propia biblioteca. Durante 2025, la consejería de Cultura ha desplegado una completa y extensa programación dedicada a la conmemoración del centenario del fallecimiento del escritor, en la que se invirtieron alrededor de 200.000 euros.

Entre la oferta desarrollada, destacan la publicación de varios libros sobre su obra -incluyendo material inédito-, así como la reedición de algunos títulos del poeta. Figura central del modernismo y posmodernismo poético canario, junto a Tomás Morales y Saulo Torón, formó parte de la llamada Tríada Clásica de la Poesía Canaria Contemporánea. Firmó bajo diversos seudónimos como Gil Arribato o Felipe Centeno, aunque la mayor parte de su producción apareció bajo el nombre de Alonso Quesada. Desarrolló su vida en su ciudad de nacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, donde fue, en palabras de la catedrática Yolanda Arencibia, un «eterno disidente», con una combinación de actitud crítica y compromiso.

Autor de títulos como La Umbría, combinó su labor literaria con una destacada trayectoria periodística. Tras su muerte, su legado se amplió con numerosas obras póstumas, que lo consagran como una de las voces más singulares de la literatura canaria del siglo XX.

Su poesía, que representa el simbolismo tardío, es íntima y reflexiva, a la vez que crítica e irónica, y su prosa retrata una galería de personajes típicos del entorno canario donde le ha tocado vivir, al tiempo que su teatro es poema dramático, donde la tragedia acecha silente a sus personajes.

Lugar: Exterior Cabildo de Gran Canaria (La Pecera).

Hora: Carácter permanente