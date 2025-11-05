'Te toca - Moving Concerts': música y neurociencia se unen en Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la salud

«El arte no sana pero ayuda a crear una actitud que llega a sanar». Esta es la premisa de la que parte la autora y coordinadora de Te toca- Moving Concerts, la canaria Clara Marrero, y que encarna la esencia de un proyecto que, con su unión de arte y ciencia, arranca el próximo 11 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria con un concierto piloto.

Su objetivo es el de que personas con párkinson, alzhéimer, autismo o discapacidad cognitiva y/o física se acerquen a la música clásica y a los lugares donde esta se ofrece al público.

Así, el Auditorio Alfredo Kraus acoge esta iniciativa que combina música, movimiento y neurociencia para promover la salud y el bienestar a través de la música. Durante cinco meses, se llevará a cabo un proceso que arranca con el mencionado concierto de la semana que viene en la Sala de Cámara, continúa con 12 talleres divididos en tres bloques, y culmina con un concierto final abierto a todos los públicos el 15 de marzo de 2026.

Espacio para todos

La propuesta, impulsada por la Fundación Auditorio y Teatro y liderada por Marrero, busca que se sientan incluidas todas aquellas personas que alguna vez sintieron que lugares como un auditorio no eran para ellas. «Nuestro cometido es que los conciertos sinfónicos no solo sean espectáculos, sino espacios compartidos donde cada uno pueda ser quien es», explicó Marrero.

El proyecto se articula con la colaboración de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, dirigida por David Crespo, además del neurólogo Ayoze González, jefe de Neurología en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, y el artista Andrew Greenwood, creador del método terapéutico Switch2Move, que trabaja con personas mayores o con trastornos neurológicos y que será el que se pondrá en marcha en los talleres y conciertos para romper la barrera que a veces parece separar a los músicos de la audiencia.

Respecto a los beneficios que esta iniciativa puede producir en la salud, González recalcó que «la música y la danza han acompañado al ser humano desde los inicios» y que «antes de tener lenguajes escritos ya existía evidencia de su uso para expresar emociones y mensajes». El neurólogo explicó que cuando se escucha una melodía «se activan muchas áreas cerebrales que no tienen que ver solo con el sonido», como las del sistema límbico, donde residen las emociones.

Seres emocionales

«La danza y la música tienen efectos terapéuticos reales», indicó, además de hacer alusión a su eficacia en personas con demencia, ansiedad o depresión. «Todo lo que aprendemos mediado por la emoción se fija más en el recuerdo. Nos gusta pensar que somos seres racionales, pero la mayor parte de nuestras decisiones tienen un componente emocional importante», añadió el neurólogo. Esta base científica es la que sostiene la metodología del proyecto.

El concierto piloto con el que arranca Te toca – Moving Concerts está dirigido especialmente a profesionales de los ámbitos que tratan directamente con las personas de esos colectivos que normalmente no acuden a conciertos de música clásica. Ellos serán los primeros «prescriptores» de esta herramienta que, en palabras de Marrero, «puede ser tan poderosa como una medicina».

A partir de ahí, se celebrarán 12 talleres -en enero, febrero y marzo- donde músicos, profesionales y público convivirán en un entorno de confianza en el que se familiarizarán con el auditorio y con la música clásica. Greenwood, como artista mediador que estará presente sobre las tablas, será el puente entre el escenario y el patio de butacas: «Va a prestar atención a cada persona del público y las va a atraer. No es con palabras, sino con la música y el movimiento».

Por su parte, Crespo hizo hincapié en que cuando las palabras fallan es la música la que habla y defendió la dimensión social de la orquesta, una formación que «nace del propio pueblo, de una necesidad del ser humano». El director de la Orquesta Comunitaria adelantó que el concierto final incluirá el Concierto para piano de Rachmaninov interpretado por el pianista canario Isaac Mederos, «una pieza que simboliza el camino de la oscuridad a la luz».

Por su parte, Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, recordó que este tipo de iniciativas «necesitan de varios puntos de vista y de una gran preparación», al tiempo que reflexionó sobre el uso de la palabra inclusión: «¿Quiénes somos nosotros para incluir o excluir a alguien?»

Desde el Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Cultura, Guacimara Medina, celebró la dimensión transversal del proyecto: «Ojalá en algún momento de esta evolución humana no tengamos que desarrollar proyectos singulares de estas características para llamar la atención de cómo se compone nuestra sociedad, porque ya esté más que presente», reflexionó. «Tenemos que mirarnos todos y todas en horizontal», añadió.

En estos tiempos de soledad y fragmentación, Te toca – Moving Concerts propone que música, cuerpo y emoción se constituyan con un mismo lenguaje, como una partitura compartida donde la salud y el arte se pueden abrazar sin jerarquías.