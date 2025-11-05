Un viaje sonoro por el mágico universo de Harry Potter

El Teatro Pérez Galdós acoge en enero el espectáculo Harry Sinfónico, un tributo musical que celebra las icónicas bandas sonoras del universo cinematográfico de Harry Potter y que ofrecerá al público una experiencia envolvente más allá del concierto tradicional.

Las funciones tendrán lugar el 7 de enero a las 12.00 horas y el 10 de enero a las 20.00 horas, con entradas a la venta en harrysinfonico.com y teatroperezgaldos.es. La propuesta está dirigida a todos los públicos y se presenta como un plan ideal para estas navidades.

Harry Sinfónico reunirá a una orquesta en directo para interpretar algunas de las composiciones más emblemáticas asociadas al mundo mágico creado por J. K. Rowling, pero el evento pretende ir un paso más allá de lo musical.

El público será recibido en un ambiente tematizado desde el acceso al teatro, con decorados, ambientación, extras caracterizados, photocall, contenido sorpresa y elementos que convertirán la velada en una experiencia sensorial e inmersiva, diseñada para transportar al espectador al imaginario mágico que marcó a varias generaciones.

La preventa de entradas se activará el viernes 7 de noviembre de 12.00 a 17.00 horas, dirigida a quienes se prerregistren previamente a través de www.harrysinfonico.com. A partir de las 17.00 horas del mismo día comenzará la venta oficial abierta al público general. Como parte de la campaña de lanzamiento, se encuentra activo en Instagram un sorteo hasta el 18 de noviembre cuyo premio incluye dos entradas para una de las funciones y un pack para dos personas con vuelo, dos noches de hotel y una visita a los Harry Potter Studios en Londres, con traslado temático incluido.

Con esta cita, Gran Canaria recibirá una experiencia cultural pensada para disfrutar en familia, para fans de la saga y para amantes de la música cinematográfica, convirtiéndose en una propuesta especialmente atractiva como regalo navideño y primera gran experiencia cultural del nuevo año.