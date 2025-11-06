Sergio Feferovich convierte la música en filosofía escénica y arranca su gira española en Canarias

El maestro Sergio Feferovich, reconocido director de orquesta, pianista y Doctor en Música por la Universidad Johns Hopkins, arranca en Canarias su gira nacional con La Música de las Ideas, un espectáculo único que combina concierto, humor, pensamiento creativo y participación colectiva.

No es un recital al uso, sino un viaje escénico que convierte la música en herramienta de reflexión, bienestar emocional e innovación.

Las primeras paradas de esta travesía sonora serán:

Las entradas están disponibles en este enlace.

Con un repertorio que va desde Bach y Mozart hasta Piazzolla y The Beatles, Feferovich ofrece mucho más que música: crea un espacio escénico donde la creatividad se vuelve tangible, el público participa activamente y el humor desactiva los formalismos. La experiencia culmina con la creación de un coro colectivo espontáneo, símbolo de armonía, conexión y potencial humano compartido.

Formado en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y en el Peabody Conservatory (EE.UU.), Feferovich ha dirigido orquestas y coros en numerosos países de Europa y América, y es reconocido por su capacidad para transformar la divulgación musical en un arte escénico accesible y profundo.

Después de su paso por Canarias, continuará su gira por Málaga, Sevilla, Barcelona, Valladolid, Murcia, Valencia y Zaragoza, y cerrará con dos funciones solidarias junto a la Fundación Anesvad: el 26 de noviembre en Bilbao y el 28 en Madrid (Círculo de Bellas Artes).

Con La Música de las Ideas, Sergio Feferovich propone un espectáculo que no solo conmueve, sino que educa y transforma, mostrando cómo el arte puede ser también un acto de conciencia social y crecimiento personal.