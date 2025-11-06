Sergio Feferovich convierte la música en filosofía escénica y arranca su gira española en Canarias
El director de orquesta y Doctor en Música presenta ‘La Música de las Ideas’ en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura antes de recorrer la península con funciones solidarias
El maestro Sergio Feferovich, reconocido director de orquesta, pianista y Doctor en Música por la Universidad Johns Hopkins, arranca en Canarias su gira nacional con La Música de las Ideas, un espectáculo único que combina concierto, humor, pensamiento creativo y participación colectiva.
No es un recital al uso, sino un viaje escénico que convierte la música en herramienta de reflexión, bienestar emocional e innovación.
Las primeras paradas de esta travesía sonora serán:
- Jueves 9 de noviembre :Teatro Cine Atlántida, Arrecife (Lanzarote)
- Viernes 10 de noviembre: Paraninfo de la ULPGC, Las Palmas de Gran Canaria
- Sábado 11 de noviembre: Auditorio de Corralejo, Fuerteventura
Las entradas están disponibles en este enlace.
Con un repertorio que va desde Bach y Mozart hasta Piazzolla y The Beatles, Feferovich ofrece mucho más que música: crea un espacio escénico donde la creatividad se vuelve tangible, el público participa activamente y el humor desactiva los formalismos. La experiencia culmina con la creación de un coro colectivo espontáneo, símbolo de armonía, conexión y potencial humano compartido.
Formado en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y en el Peabody Conservatory (EE.UU.), Feferovich ha dirigido orquestas y coros en numerosos países de Europa y América, y es reconocido por su capacidad para transformar la divulgación musical en un arte escénico accesible y profundo.
Después de su paso por Canarias, continuará su gira por Málaga, Sevilla, Barcelona, Valladolid, Murcia, Valencia y Zaragoza, y cerrará con dos funciones solidarias junto a la Fundación Anesvad: el 26 de noviembre en Bilbao y el 28 en Madrid (Círculo de Bellas Artes).
Con La Música de las Ideas, Sergio Feferovich propone un espectáculo que no solo conmueve, sino que educa y transforma, mostrando cómo el arte puede ser también un acto de conciencia social y crecimiento personal.
- Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
- La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
- La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
- Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
- Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
- Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
- Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras