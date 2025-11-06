Underplátano 2025: la fiesta sonora de la escena underground canaria para la historia

Los senderos del circuito de la música independiente, libre, indómita, sin concesiones estilísticas ni cánones impuestos, convergen en la gran fiesta sonora de la escena underground de Canarias. El festival Underplátano, impulsado por el músico y productor Domingo Alemán, celebra una nueva edición de este encuentro anual en la sala Canarias en vivo, en Las Torres, mañana, sábado, con un cartel ecléctico y experimental que integran la banda Sunday German Flowers, formación que lidera el propio Domingo; el nuevo proyecto de Kaeru Oto y Gregorio Viera, bajo el título Roto; las bandas Malaspecto, Salétile, Aniway y Canillaso; y el dj Baked Belda como fin de fiesta.

Underplátano, que concentra en su nombre el espíritu underground de raíz isleña, eclosionó en las salas de referencia de las noches capitalinas en la década de los 90 bajo el paraguas de Ruin Records, el mítico sello discográfico fundado por Domingo Alemán en 1995, que lideró a lo largo de 20 años y proyectó a bandas como Soviet Love, Sin Radio, Saliva, Inadaptados, King Trash Fandango, Enac Ska o Ruin Man.

La convocatoria se consagró como escaparate y espacio de encuentro entre las bandas, artistas y proyectos alternativos y experimentales más efervescentes de Canarias, que despuntan en los márgenes de la escena convencional o normativa, adscritos a distintos lenguajes y códigos estilísticos, pero con el denominador común de su destacada calidad sonora y libertad creativa como principio fundamental.

Después de un alargado silencio que corrió parejo al cierre progresivo de las salas de música en la ciudad, Underplátano volvió a abrir las alas en la extinta sala Arequipa6, en el polígono de El Sebadal, que cerró sus puertas el pasado año tras un breve pero relevante recorrido en la escena musical grancanaria.

Cartel de Underplátano 2025. / LP

Ahora continúa su vuelo en la nave de Las Torres, donde mantiene el formato original del Underplátano, que consiste en una sesión maratoniana de conciertos que en las coordenadas del rock, el punk, la electrónica o la psicodelia para paladares exigentes.

Además, el cartel de esta edición incorpora una propuesta sonoro-visual con Roto, una pieza conceptual concebida por Kaeru Oto en su vertiente sonora y Gregorio Viera en el apartado visual, que reflexiona sobre la alienación moderna que engendran la sobreproducción de dopamina y el doom scrolling. Sus imágenes y texturas ruidosas, crudas e incómodas crean atmósferas sonoras tensionadas que cuestionan el uso de las tecnologías para plantear alternativas al individualismo capitalista actual.

Por su parte, Sunday German Flowers, el proyecto musical del jefe de todo esto y una de las bandas imprescindibles de la escena independiente isleña, promete un viaje sideral por sus constelaciones del punk, el rock y la electrónica, que tras el lanzamiento de su séptimo disco, Siete, sigue logrando que ya todo el mundo hable de amor.

Luego, el proyecto Salétile, que refulge entre la psicodelia y el pop, la electrónica y el rock, atesora una de las más bellas definiciones de la mano del equipo de Keroxen: «ruidista y preciosista, underground hasta la médula, Salétile derrocha talento, valentía, perseverancia y humor inteligente». En cuanto a Canillaso, desde el Underplátano glosan esta descripción: «Canillaso no es un grupo de música. Canillaso es un all star de jugadores para un partido de solteros contra divorciados. Los Oliver y Benji de la Tercera Regional Canaria de aficionados. Son la Naranja Mecánica con un par de tornillos menos y la mitad de los engranajes oxidados. Son a la música lo que Prosinecki al Real Madrid. Canillaso es un pitido de final de partido cuando vas perdiendo 7-0 y estás a punto de marcar el gol de la honra. (...) Sus partidos son dignos de verse y escucharse, aunque solo sea por ver a cuatro señores mayores como pollos sin cabeza por todo el campo».

¿Y cómo definir a Malaspecto sin una sonrisa al enunciarlos? El dúo punk electro-doméstico más irreverente de las Islas, con «un mal gusto exquisito», como canta su canción homónima, promete uno de los directos más divertidos de la velada. La electrónica de baile de Aniway y, como colofón, la pista de baile que enciende Baked Belda Dj a los mandos, cierra un capítulo más en las memorias lisérgicas del underground canario.