Bob James, pianista de jazz y ganador de dos Grammy: "Espero que mi música robe muchas sonrisas en el futuro"

Existe un punto de inflexión en su carrera vinculado a su encuentro con Quincy Jones en el festival de Notre Dame. ¿Cómo influyó Jones, productor principal de Michael Jackson y artífice de Off The Wall, Thriller o Bad, en su desarrollo como arreglista y pianista?

Cada vez que pienso en los momentos clave de mi carrera, me doy mayor cuenta de la suerte que tuve al hacerme amigo de Quincy Jones justo cuando me decidí a dedicar mi vida a la música. Conforme la fama e influencia de Quincy fue ron agrandándose, a mí también se me abrieron nuevas puertas en la industria que sin duda marcaron mi trayectoria profesional.

¿Cuál fue el impulso que le llevó a hacerse músico y todavía le mantiene en los escenarios a los 85 años, ahora en el ciclo Jazz Otoño del Teatro Cuyás?

Nunca lo podré entender del todo, cuando lo pienso lo que concluyo es que simplemente sucedió. Puedo mirar atrás y decir con seguridad que nunca consideré otra profesión. Fue mi destino y siento un profundo orgullo al poder todavía describirme como pianista.

¿Qué es lo que más recuerda del concierto de Fourplay en el Auditorio Alfredo Kraus en 2015?

Recuerdo la gran variedad de orígenes culturales que había entre el público. Cuando poco a poco entendí que geográficamente Canarias estaba más cerca de África, pero que a su vez mantiene lazos culturales con España, me sentí orgulloso de estar ahí y representar el jazz americano.

Como fundador de Fourplay trabajó con figuras de primer nivel como Lee Ritenour, Larry Carlton y Chuck Loeb. ¿Cuál fue la fórmula secreta de Fourplay para lograr tanto éxito?

Quiero hacer hincapié en que los cuatro empezamos el cuarteto. A menudo se me ha atribuido ser el fundador, probablemente porque era el mayor y además trabajaba como ejecutivo en Warner Brothers Records, y estaba en posición de presentar la idea de formar un nuevo grupo y conseguir apoyo para lanzar nuestro primer álbum.

Sobre Chuck Loeb, ¿qué pulso daba a la dinámica interna de Fourplay? ¿Qué aprendió de él y cómo cambió la música del grupo tras su fallecimiento?

Después de que Ritenour y Carlton abandonaran el grupo, los tres que quedamos y estábamos comprometidos con darle más vida al grupo comprendimos que el «espíritu de equipo y la lealtad» serían los aspectos más importantes a la hora de elegir a un nuevo cuarto miembro. El sentido que Chuck Loeb tenía de esto daba energía al grupo cada vez que lo necesitabamos, y esa lealtad se mantuvo durante el resto de su vida, incluso en sus últimos días. No puedo expresar con palabras lo mucho que lo echamos de menos y lo estupenda que fue la experiencia de compartir escenario con él en esos años.

Su etapa en la discográfica CTI y su relación con Creed Taylor establecieron un sonido bien definido en los años 70. ¿Cómo afecta este periodo a su comprensión de la producción musical?

Antes de mi paso por CTI no prestaba casi ninguna atención al aspecto de la producción en las grabaciones, pero Creed Taylor me contrataba con tanta frecuencia que a veces parecía que aquello era un trabajo a tiempo completo. Estar en la sala de control con Creed junto a Rudy Van Gelder me dio la oportunidad de aprender todos los aspectos de la música grabada, desde el inicio de un proyecto, el proceso de masterización y hasta el empaquetado y la distribución de nuestros álbumes. Últimamente he decidido volver a centrarme en tocar el piano y en la creación de arreglos, pero aun así, haber conocido el lado empresarial durante mi etapa con Creed Taylor me ha dado una comprensión mucho más profunda del impacto que nuestra música ha tenido en la industria.

Y unos años después fundó Tappan Zee, con la que obtuvo éxito con Angela.

Hay tantas cosas que, al mirarlas atrás, me hacen ver lo impredecible que puede ser la vida. No buscaba para nada hacer música para una serie de televisión, pero recibí una invitación del productor de la serie Taxi para crear música en un estilo similar al de mi álbum BJ4 para CTI. Uno de los temas que compuse, pensando que sería solo música de fondo, fue elegido como tema principal. La serie se hizo famosa internacionalmente y mi pequeño tema se oyó millones de veces en todo el mundo. Por supuesto cambió mi vida profesional y sigue siendo el tema que más piden mis fans.

Bob James. / lp/dlp

¿Qué le llevó a crear su propio sello?

La formación de Tappan Zee fue un experimento para ver si tenía sentido implicarme más en el negocio. Tras poco tiempo empecé a darme cuenta de que me sentía mucho más cómodo e inspirado intentando, simplemente, dar lo mejor de mí como músico.

Nautilus ha trascendido al sampling, e incluso se la ha apropiado el hip-hop. ¿Qué siente al escuchar las vidas alternativas que adquieren sus obras?

Me siento halagado y honrado cada vez que descubro que mi música ha cobrado vida propia, especialmente en un género nuevo. Eso me demuestra continuamente que la música tiene un poder universal. Sigo considerando el éxito de Nautilus como un misterio sorprendente. Aún no entiendo por qué se samplea tanto, pero me alegra mucho saber que un chaval al que le gusta el hip-hop descubre mi música a partir de escuchar un pequeño fragmento en una canción de rap.

Mucha de la música de su generación pasó del jazz acústico al jazz-fusión y al smooth jazz. ¿Cómo definiría hoy esas etiquetas y qué lecturas críticas aceptaría o rechazaría respecto a su propia producción?

En la mayoría de los casos considero las «etiquetas» como una especie de caja que la gente necesita para poner nombre a la música. Los artistas de jazz que más admiro no limitan su música a una sola caja. Exploran una «caja» y luego pasan a la siguiente.

Al revistar su carrera, ¿qué es lo que piensa cuando mira los premios y nominaciones Grammy que ha recibido?

Está bien haber ganado algo ‘pequeño’ en los Grammy; así mi agente de prensa puede usarlo cuando habla de mi trayectoria y credibilidad.

¿Cómo le gustaría ser recordado en la historia de la música?

Con cariño, y con la esperanza de que cuando la gente escuche mis canciones en el futuro, les robe una sonrisa.